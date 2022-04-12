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Белоруссия ввела ограничения на вывоз продовольствия - РИА Новости, 12.04.2022
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Белоруссия ввела ограничения на вывоз продовольствия
Белоруссия ввела ограничения на вывоз продовольствия - РИА Новости, 12.04.2022
Белоруссия ввела ограничения на вывоз продовольствия
Белоруссия вводит ограничения в торговле продовольствием, сообщила пресс-служба правительства республики в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:04
2022-04-12T18:37
экономика
евразийский экономический союз
белоруссия
владимир путин
россия
минск
санкции в отношении россии
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МИНСК, 12 апр — РИА Новости. Белоруссия вводит ограничения в торговле продовольствием, сообщила пресс-служба правительства республики в Telegram-канале.Поясняется, что теперь вывозить за пределы ЕАЭС можно до одного килограмма гречневой или пшеничной муки, отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена), сахара, соли, макаронных изделий, до одного литра растительного масла, а также до трех банок мясных, молочных и рыбных консервов (за исключением детского питания).Власти уточнили, что меры не распространяются на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли на пунктах пропуска через государственную границу.При этом предусмотрена возможность вывоза таких продуктов без ограничений в случаях, определенных областными исполкомами.Пресс-служба добавила, что постановление приняли в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для продажи за пределами государства.Ранее белорусские власти неоднократно подчеркивали, что страна в условиях западных санкций в полном объеме обеспечена продуктами питания, готова их экспортировать, но приоритет будет отдан удовлетворению внутренних потребностей.Минск 7 апреля ввел государственное регулирование цен на некоторые непродовольственные товары, среди которых мыло, туалетная бумага, бумажные салфетки, подгузники, гигиенические пакеты, синтетические моющие и чистящие порошкообразные средства, зубная паста, а также обувь и чулочно-носочные изделия для детей.Западные страны ранее ввели ряд новых санкций против России в связи с начатой ею военной операцией по демилитаризации на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в России. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской спецоперации.Россия начала операцию 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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экономика, евразийский экономический союз, белоруссия, владимир путин, россия, минск, санкции в отношении россии
18:04 12.04.2022 (обновлено: 18:37 12.04.2022)
 
Белоруссия ввела ограничения на вывоз продовольствия

Белорусские власти ввели ограничения на вывоз отдельных видов продовольствия

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСетевой супермаркет "Евроопт" в городе Рогачеве в Белоруссии
Сетевой супермаркет Евроопт в городе Рогачеве в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Сетевой супермаркет "Евроопт" в городе Рогачеве в Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 12 апр — РИА Новости. Белоруссия вводит ограничения в торговле продовольствием, сообщила пресс-служба правительства республики в Telegram-канале.
Поясняется, что теперь вывозить за пределы ЕАЭС можно до одного килограмма гречневой или пшеничной муки, отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена), сахара, соли, макаронных изделий, до одного литра растительного масла, а также до трех банок мясных, молочных и рыбных консервов (за исключением детского питания).
Власти уточнили, что меры не распространяются на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли на пунктах пропуска через государственную границу.
При этом предусмотрена возможность вывоза таких продуктов без ограничений в случаях, определенных областными исполкомами.
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Пресс-служба добавила, что постановление приняли в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для продажи за пределами государства.

Ранее белорусские власти неоднократно подчеркивали, что страна в условиях западных санкций в полном объеме обеспечена продуктами питания, готова их экспортировать, но приоритет будет отдан удовлетворению внутренних потребностей.
Минск 7 апреля ввел государственное регулирование цен на некоторые непродовольственные товары, среди которых мыло, туалетная бумага, бумажные салфетки, подгузники, гигиенические пакеты, синтетические моющие и чистящие порошкообразные средства, зубная паста, а также обувь и чулочно-носочные изделия для детей.
Председатель комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Сергей Митин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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Западные страны ранее ввели ряд новых санкций против России в связи с начатой ею военной операцией по демилитаризации на Украине. Многие иностранные компании приостановили работу в России. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской спецоперации.

Россия начала операцию 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
ЭкономикаЕвразийский экономический союзБелоруссияВладимир ПутинРоссияМинскСанкции в отношении России
 
 
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