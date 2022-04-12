https://ria.ru/20220412/prodazhi-1783075757.html

Китай на 138% увеличил в марте продажи авто на новых источниках энергии

Китай на 138% увеличил в марте продажи авто на новых источниках энергии - РИА Новости, 12.04.2022

Китай на 138% увеличил в марте продажи авто на новых источниках энергии

Продажи авто на новых источниках энергии в Китае в марте подскочили на 137,6% в годовом исчислении – до 445 тысяч единиц, свидетельствует статистика... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:22

2022-04-12T12:22

2022-04-12T12:22

россия-китай: главное

экономика

авто

китай

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МОСКВА, 12 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Продажи авто на новых источниках энергии в Китае в марте подскочили на 137,6% в годовом исчислении – до 445 тысяч единиц, свидетельствует статистика Всекитайской ассоциации производителей легковых автомобилей.Одновременно объемы продаж традиционных авто на двигателях внутреннего сгорания ужался на 10,5% в годовом исчислении – до 1,58 миллиона единиц.Рынок "зеленых авто" в Китае растет стремительными темпами. В минувшем году продажи автомобилей на новых источниках энергии (включая гибридные) в КНР подскочили на 181% и достигли 3,52 миллиона единиц. За 2021-й объем сбыта превысил совокупный показатель предыдущих трех лет.Если в 2020 году доля "зеленых машин" на китайском авторынке составляла 6,2%, то в 2021 году – уже 15,7%, а в 2022 году способна подскочить до 25%. Тем самым с опережением на три года будет выполнена и перевыполнена закрепленная в "Пятилетнем плане развития национальной энергетической системы" задача довести рыночную долю авто на новых источниках энергии до 20% к 2025 году.По прогнозу Академии общественных наук КНР, доля автомобилей на новых источниках энергии на китайском рынке к 2030 году достигнет 50%.

https://ria.ru/20220215/prodazhi-1772925447.html

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экономика, авто, китай