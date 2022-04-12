Рейтинг@Mail.ru
Приложение с расписанием автобусов появилось в Подмосковье - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220412/prilozhenie-1783202527.html
Приложение с расписанием автобусов появилось в Подмосковье
Приложение с расписанием автобусов появилось в Подмосковье - РИА Новости, 12.04.2022
Приложение с расписанием автобусов появилось в Подмосковье
Мобильное приложение "Транспорт Подмосковья" запустили в Московской области в пилотном режиме. С его помощью жители смогут онлайн узнавать, где находится нужный РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:19
2022-04-12T20:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783197644_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a6988285719dd78dba6d8f326057548b.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мобильное приложение "Транспорт Подмосковья" запустили в Московской области в пилотном режиме. С его помощью жители смогут онлайн узнавать, где находится нужный автобус. Об этом сообщил телеканал "360"."Еще в новом приложении можно будет строить удобные маршруты, смотреть прогнозируемое время прибытия на нужную остановку", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.В приложении можно узнать информацию об автобусах "Мострансавто". Сейчас доступно более тысячи маршрутов. Кроме того, в приложении жители смогут оставлять отзывы о работе общественного транспорта."Приложение позволит узнавать мнение пассажиров о работе общественного транспорта", – отметила Кротова.Приложение "Транспорт Подмосковья" уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783197644_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_594d981b15026830f1a59e183be4f106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
20:19 12.04.2022
 

Приложение с расписанием автобусов появилось в Подмосковье

Девушка держит смартфон в руках
Девушка держит смартфон в руках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мобильное приложение "Транспорт Подмосковья" запустили в Московской области в пилотном режиме. С его помощью жители смогут онлайн узнавать, где находится нужный автобус. Об этом сообщил телеканал "360".
"Еще в новом приложении можно будет строить удобные маршруты, смотреть прогнозируемое время прибытия на нужную остановку", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
В приложении можно узнать информацию об автобусах "Мострансавто". Сейчас доступно более тысячи маршрутов. Кроме того, в приложении жители смогут оставлять отзывы о работе общественного транспорта.
"Приложение позволит узнавать мнение пассажиров о работе общественного транспорта", – отметила Кротова.
Приложение "Транспорт Подмосковья" уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала