https://ria.ru/20220412/prilozhenie-1783202527.html

Приложение с расписанием автобусов появилось в Подмосковье

Приложение с расписанием автобусов появилось в Подмосковье - РИА Новости, 12.04.2022

Приложение с расписанием автобусов появилось в Подмосковье

Мобильное приложение "Транспорт Подмосковья" запустили в Московской области в пилотном режиме. С его помощью жители смогут онлайн узнавать, где находится нужный РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:19

2022-04-12T20:19

2022-04-12T20:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мобильное приложение "Транспорт Подмосковья" запустили в Московской области в пилотном режиме. С его помощью жители смогут онлайн узнавать, где находится нужный автобус. Об этом сообщил телеканал "360"."Еще в новом приложении можно будет строить удобные маршруты, смотреть прогнозируемое время прибытия на нужную остановку", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.В приложении можно узнать информацию об автобусах "Мострансавто". Сейчас доступно более тысячи маршрутов. Кроме того, в приложении жители смогут оставлять отзывы о работе общественного транспорта."Приложение позволит узнавать мнение пассажиров о работе общественного транспорта", – отметила Кротова.Приложение "Транспорт Подмосковья" уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

московская область (подмосковье)

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2022

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московская область (подмосковье)