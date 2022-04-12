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Приложение с расписанием автобусов появилось в Подмосковье
Приложение с расписанием автобусов появилось в Подмосковье - РИА Новости, 12.04.2022
Приложение с расписанием автобусов появилось в Подмосковье
Мобильное приложение "Транспорт Подмосковья" запустили в Московской области в пилотном режиме. С его помощью жители смогут онлайн узнавать, где находится нужный РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:19
2022-04-12T20:19
2022-04-12T20:19
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мобильное приложение "Транспорт Подмосковья" запустили в Московской области в пилотном режиме. С его помощью жители смогут онлайн узнавать, где находится нужный автобус. Об этом сообщил телеканал "360"."Еще в новом приложении можно будет строить удобные маршруты, смотреть прогнозируемое время прибытия на нужную остановку", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.В приложении можно узнать информацию об автобусах "Мострансавто". Сейчас доступно более тысячи маршрутов. Кроме того, в приложении жители смогут оставлять отзывы о работе общественного транспорта."Приложение позволит узнавать мнение пассажиров о работе общественного транспорта", – отметила Кротова.Приложение "Транспорт Подмосковья" уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
Мобильное приложение "Транспорт Подмосковья" запустили в Московской области в пилотном режиме. С его помощью жители смогут онлайн узнавать, где находится нужный автобус. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"Еще в новом приложении можно будет строить удобные маршруты, смотреть прогнозируемое время прибытия на нужную остановку", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.
В приложении можно узнать информацию об автобусах "Мострансавто". Сейчас доступно более тысячи маршрутов. Кроме того, в приложении жители смогут оставлять отзывы о работе общественного транспорта.
"Приложение позволит узнавать мнение пассажиров о работе общественного транспорта", – отметила Кротова.
Приложение "Транспорт Подмосковья" уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.