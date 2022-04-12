https://ria.ru/20220412/pozhary-1783088128.html

Тюменская область вводит особый противопожарный режим

Тюменская область вводит особый противопожарный режим - РИА Новости, 12.04.2022

Тюменская область вводит особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим в Тюменской области вводится с 15 апреля из-за роста количества природных пожаров, в южный районах, где уже сошел снег,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:02

2022-04-12T13:02

2022-04-12T13:02

тюменская область

александр моор

тюменская область

казанский район

общество

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ТЮМЕНЬ, 12 апр – РИА Новости. Особый противопожарный режим в Тюменской области вводится с 15 апреля из-за роста количества природных пожаров, в южный районах, где уже сошел снег, рекомендовано ввести особый противопожарный режим немедленно.Природные пожары зафиксированы на сегодня в Абатском, Бердюжском, Викуловском, Казанском и Сладковском районах, для их оперативного тушения задействованы необходимые силы и ресурсы."Поручил ввести в регионе особый противопожарный режим с 15 апреля. ... Пожар легче предупредить, чем потушить. Поэтому сегодня самая главная задача региональных и муниципальных органов власти – активный и жесткий контроль соблюдения жителями и предприятиями правил противопожарной безопасности. Главам южных районов области, где уже сошел снег, рекомендовано ввести особый противопожарный режим немедленно", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.Глава региона подчеркнул, что нельзя допустить повторения ситуации с природными пожарами 2021 года, поэтому за неконтролируемое сжигание сухой растительности, что является основной причиной пожаров, граждан будут привлекать "к самой суровой ответственности, вплоть до уголовной, с взысканием полной суммы нанесенного ущерба"."Мы сделали необходимые выводы из опыта борьбы с природными пожарами, который накопили в 2021 году. К тушению пожаров готова группировка сил и средств, в состав которой входят свыше 2800 человек и 1326 единиц техники. Это на порядок больше, чем в прошлом году", - сообщил Александр Моор.Первый природный пожар в Тюменской области зафиксирован 8 апреля в Казанском районе, площадь составила 400 квадратных метров. По состоянию на 12 апреля, ликвидирован 21 природный пожар на площади 475 га. В настоящее время действуют два ландшафтных пожара в Сладковском районе на площади 60 га, сообщили ранее РИА Новости в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

https://ria.ru/20220411/dorogi-1782986552.html

https://ria.ru/20220408/natsproekty-1782522617.html

тюменская область

казанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

александр моор, тюменская область, казанский район, общество