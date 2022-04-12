https://ria.ru/20220412/pozhar-1783061062.html
В Красноярском крае локализовали пожар на теплоходе
В Красноярском крае локализовали пожар на теплоходе - РИА Новости, 12.04.2022
В Красноярском крае локализовали пожар на теплоходе
Пожарные локализовали возгорание на теплоходе "Капитан Колыгаев", которое произошло утром в результате сварочных работ на ремонтной базе в Енисейском районе... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:35
2022-04-12T11:35
2022-04-12T11:35
происшествия
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на теплоходе "Капитан Колыгаев", которое произошло утром в результате сварочных работ на ремонтной базе в Енисейском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Енисейское речное пароходство".Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что инцидент произошел на территории ремонтной базы возле поселка Подтесово. Пострадавших не было. Прокуратура начала проверку."Пожар локализован на площади 135 квадратных метров. Пострадавших нет. В настоящее время пожарные проливают место возгорания", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что компания разбирается в инциденте, устанавливается причина возгорания и проверяется состояние судна.
https://ria.ru/20220412/pozhar-1783032552.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, западно-сибирская транспортная прокуратура
В Красноярском крае локализовали пожар на теплоходе
В Красноярском крае локализовали пожар на теплоходе "Капитан Колыгаев"
КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на теплоходе "Капитан Колыгаев", которое произошло утром в результате сварочных работ на ремонтной базе в Енисейском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Енисейское речное пароходство".
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура
сообщила, что инцидент произошел на территории ремонтной базы возле поселка Подтесово. Пострадавших не было. Прокуратура начала проверку.
"Пожар локализован на площади 135 квадратных метров. Пострадавших нет. В настоящее время пожарные проливают место возгорания", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что компания разбирается в инциденте, устанавливается причина возгорания и проверяется состояние судна.