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В Красноярском крае локализовали пожар на теплоходе - РИА Новости, 12.04.2022
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В Красноярском крае локализовали пожар на теплоходе
В Красноярском крае локализовали пожар на теплоходе - РИА Новости, 12.04.2022
В Красноярском крае локализовали пожар на теплоходе
Пожарные локализовали возгорание на теплоходе "Капитан Колыгаев", которое произошло утром в результате сварочных работ на ремонтной базе в Енисейском районе... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:35
2022-04-12T11:35
происшествия
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на теплоходе "Капитан Колыгаев", которое произошло утром в результате сварочных работ на ремонтной базе в Енисейском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Енисейское речное пароходство".Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что инцидент произошел на территории ремонтной базы возле поселка Подтесово. Пострадавших не было. Прокуратура начала проверку."Пожар локализован на площади 135 квадратных метров. Пострадавших нет. В настоящее время пожарные проливают место возгорания", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что компания разбирается в инциденте, устанавливается причина возгорания и проверяется состояние судна.
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Дарья Буймова
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происшествия, западно-сибирская транспортная прокуратура
11:35 12.04.2022
 
В Красноярском крае локализовали пожар на теплоходе

В Красноярском крае локализовали пожар на теплоходе "Капитан Колыгаев"

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на теплоходе "Капитан Колыгаев", которое произошло утром в результате сварочных работ на ремонтной базе в Енисейском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Енисейское речное пароходство".
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что инцидент произошел на территории ремонтной базы возле поселка Подтесово. Пострадавших не было. Прокуратура начала проверку.
"Пожар локализован на площади 135 квадратных метров. Пострадавших нет. В настоящее время пожарные проливают место возгорания", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что компания разбирается в инциденте, устанавливается причина возгорания и проверяется состояние судна.
Проверка пожарного гидранта - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
09:36
На ремонтной базе в Красноярском крае загорелся теплоход
 
ПроисшествияЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
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