https://ria.ru/20220412/pozhar-1783061062.html

В Красноярском крае локализовали пожар на теплоходе

В Красноярском крае локализовали пожар на теплоходе - РИА Новости, 12.04.2022

В Красноярском крае локализовали пожар на теплоходе

Пожарные локализовали возгорание на теплоходе "Капитан Колыгаев", которое произошло утром в результате сварочных работ на ремонтной базе в Енисейском районе... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:35

2022-04-12T11:35

2022-04-12T11:35

происшествия

западно-сибирская транспортная прокуратура

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КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на теплоходе "Капитан Колыгаев", которое произошло утром в результате сварочных работ на ремонтной базе в Енисейском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Енисейское речное пароходство".Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что инцидент произошел на территории ремонтной базы возле поселка Подтесово. Пострадавших не было. Прокуратура начала проверку."Пожар локализован на площади 135 квадратных метров. Пострадавших нет. В настоящее время пожарные проливают место возгорания", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что компания разбирается в инциденте, устанавливается причина возгорания и проверяется состояние судна.

https://ria.ru/20220412/pozhar-1783032552.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, западно-сибирская транспортная прокуратура