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На ремонтной базе в Красноярском крае загорелся теплоход - РИА Новости, 12.04.2022
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На ремонтной базе в Красноярском крае загорелся теплоход
На ремонтной базе в Красноярском крае загорелся теплоход - РИА Новости, 12.04.2022
На ремонтной базе в Красноярском крае загорелся теплоход
Теплоход "Капитан Колыгаев" загорелся в результате сварочных работ на ремонтной базе в Енисейском районе Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T09:36
2022-04-12T09:36
происшествия
красноярский край
енисейский район
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КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости. Теплоход "Капитан Колыгаев" загорелся в результате сварочных работ на ремонтной базе в Енисейском районе Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура."Около 10 (6.00 мск) часов в районе посёлка Подтесово Енисейского района Красноярского края на ремонтно-экcплуатационной базе флота АО "Енисейское речное пароходство" при производстве сварочных работ на теплоходе "Капитан Колыгаев" допущено возгорание. По предварительным данным, в результате происшедшего никто не пострадал. В настоящее время осуществляются мероприятия по ликвидации пожара", - говорится в сообщении.По данному факту Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта.
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происшествия, красноярский край, енисейский район
09:36 12.04.2022
 
На ремонтной базе в Красноярском крае загорелся теплоход

На ремонтной базе в Красноярском крае во время сварочных работ загорелся теплоход

© РИА Новости / Илья ПиталевПроверка пожарного гидранта
Проверка пожарного гидранта - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Проверка пожарного гидранта . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости. Теплоход "Капитан Колыгаев" загорелся в результате сварочных работ на ремонтной базе в Енисейском районе Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Около 10 (6.00 мск) часов в районе посёлка Подтесово Енисейского района Красноярского края на ремонтно-экcплуатационной базе флота АО "Енисейское речное пароходство" при производстве сварочных работ на теплоходе "Капитан Колыгаев" допущено возгорание. По предварительным данным, в результате происшедшего никто не пострадал. В настоящее время осуществляются мероприятия по ликвидации пожара", - говорится в сообщении.
По данному факту Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта.
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