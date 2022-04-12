https://ria.ru/20220412/pozhar-1783032552.html
На ремонтной базе в Красноярском крае загорелся теплоход
На ремонтной базе в Красноярском крае загорелся теплоход - РИА Новости, 12.04.2022
На ремонтной базе в Красноярском крае загорелся теплоход
Теплоход "Капитан Колыгаев" загорелся в результате сварочных работ на ремонтной базе в Енисейском районе Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T09:36
2022-04-12T09:36
2022-04-12T09:36
происшествия
красноярский край
енисейский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756160436_0:63:3025:1765_1920x0_80_0_0_999c67c2685f9736c8e01cb0ce35c962.jpg
КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости. Теплоход "Капитан Колыгаев" загорелся в результате сварочных работ на ремонтной базе в Енисейском районе Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура."Около 10 (6.00 мск) часов в районе посёлка Подтесово Енисейского района Красноярского края на ремонтно-экcплуатационной базе флота АО "Енисейское речное пароходство" при производстве сварочных работ на теплоходе "Капитан Колыгаев" допущено возгорание. По предварительным данным, в результате происшедшего никто не пострадал. В настоящее время осуществляются мероприятия по ликвидации пожара", - говорится в сообщении.По данному факту Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта.
https://ria.ru/20220218/avarii-1773519006.html
красноярский край
енисейский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756160436_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48053aec7cba56fc9cd51b1ecf473418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, енисейский район
На ремонтной базе в Красноярском крае загорелся теплоход
На ремонтной базе в Красноярском крае во время сварочных работ загорелся теплоход