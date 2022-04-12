https://ria.ru/20220412/pozhar-1783032552.html

На ремонтной базе в Красноярском крае загорелся теплоход

На ремонтной базе в Красноярском крае загорелся теплоход - РИА Новости, 12.04.2022

На ремонтной базе в Красноярском крае загорелся теплоход

Теплоход "Капитан Колыгаев" загорелся в результате сварочных работ на ремонтной базе в Енисейском районе Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T09:36

2022-04-12T09:36

2022-04-12T09:36

происшествия

красноярский край

енисейский район

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КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости. Теплоход "Капитан Колыгаев" загорелся в результате сварочных работ на ремонтной базе в Енисейском районе Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура."Около 10 (6.00 мск) часов в районе посёлка Подтесово Енисейского района Красноярского края на ремонтно-экcплуатационной базе флота АО "Енисейское речное пароходство" при производстве сварочных работ на теплоходе "Капитан Колыгаев" допущено возгорание. По предварительным данным, в результате происшедшего никто не пострадал. В настоящее время осуществляются мероприятия по ликвидации пожара", - говорится в сообщении.По данному факту Красноярская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта.

https://ria.ru/20220218/avarii-1773519006.html

красноярский край

енисейский район

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происшествия, красноярский край, енисейский район