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Воробьев поздравил с Днем космонавтики персонал Центра в Краснознаменске

Воробьев поздравил с Днем космонавтики персонал Центра в Краснознаменске - РИА Новости, 12.04.2022

Воробьев поздравил с Днем космонавтики персонал Центра в Краснознаменске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днём космонавтики военнослужащих и гражданский персонал Главного испытательного космического центра... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:28

2022-04-12T15:28

2022-04-12T15:28

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днём космонавтики военнослужащих и гражданский персонал Главного испытательного космического центра Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова в Краснознаменске.Центр представляет собой уникальный высокотехнологичный комплекс наземных средств управления космическими аппаратами. Губернатор поблагодарил военнослужащих Космических войск за работу и вручил ордена Московской области "За доблесть и мужество"."Я сегодня здесь, в Краснознаменске, чтобы поздравить вас – тех, кто связан с космосом и выполняет актуальные задачи в особо сложный период, - сказал губернатор. - Безусловно, на вас, как и прежде, очень серьезная нагрузка. Я хочу поблагодарить и еще раз искренне подчеркнуть, что работа каждого имеет огромное значение. Очень надеюсь, что мы все достойно справимся", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20220406/investitsii-1782129173.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), краснознаменск, космос - риа наука, день космонавтики