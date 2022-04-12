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Воробьев поздравил с Днем космонавтики персонал Центра в Краснознаменске - РИА Новости, 12.04.2022
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Воробьев поздравил с Днем космонавтики персонал Центра в Краснознаменске
Воробьев поздравил с Днем космонавтики персонал Центра в Краснознаменске - РИА Новости, 12.04.2022
Воробьев поздравил с Днем космонавтики персонал Центра в Краснознаменске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днём космонавтики военнослужащих и гражданский персонал Главного испытательного космического центра... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:28
2022-04-12T15:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
краснознаменск
космос - риа наука
день космонавтики
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днём космонавтики военнослужащих и гражданский персонал Главного испытательного космического центра Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова в Краснознаменске.Центр представляет собой уникальный высокотехнологичный комплекс наземных средств управления космическими аппаратами. Губернатор поблагодарил военнослужащих Космических войск за работу и вручил ордена Московской области "За доблесть и мужество"."Я сегодня здесь, в Краснознаменске, чтобы поздравить вас – тех, кто связан с космосом и выполняет актуальные задачи в особо сложный период, - сказал губернатор. - Безусловно, на вас, как и прежде, очень серьезная нагрузка. Я хочу поблагодарить и еще раз искренне подчеркнуть, что работа каждого имеет огромное значение. Очень надеюсь, что мы все достойно справимся", - сказал губернатор.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), краснознаменск, космос - риа наука, день космонавтики
15:28 12.04.2022
 

Воробьев поздравил с Днем космонавтики персонал Центра в Краснознаменске

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днём космонавтики военнослужащих и гражданский персонал ГИКЦ Министерства обороны РФ им. Г.С.Титова в Краснознаменске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днём космонавтики военнослужащих и гражданский персонал ГИКЦ Министерства обороны РФ им. Г.С.Титова в Краснознаменске - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днём космонавтики военнослужащих и гражданский персонал Главного испытательного космического центра Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова в Краснознаменске.
Центр представляет собой уникальный высокотехнологичный комплекс наземных средств управления космическими аппаратами. Губернатор поблагодарил военнослужащих Космических войск за работу и вручил ордена Московской области "За доблесть и мужество".
"Я сегодня здесь, в Краснознаменске, чтобы поздравить вас – тех, кто связан с космосом и выполняет актуальные задачи в особо сложный период, - сказал губернатор. - Безусловно, на вас, как и прежде, очень серьезная нагрузка. Я хочу поблагодарить и еще раз искренне подчеркнуть, что работа каждого имеет огромное значение. Очень надеюсь, что мы все достойно справимся", - сказал губернатор.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КраснознаменскКосмос - РИА НаукаДень космонавтики
 
 
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