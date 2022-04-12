Воробьев поздравил с Днем космонавтики персонал Центра в Краснознаменске
© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днём космонавтики военнослужащих и гражданский персонал ГИКЦ Министерства обороны РФ им. Г.С.Титова в Краснознаменске
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днём космонавтики военнослужащих и гражданский персонал Главного испытательного космического центра Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова в Краснознаменске.
Центр представляет собой уникальный высокотехнологичный комплекс наземных средств управления космическими аппаратами. Губернатор поблагодарил военнослужащих Космических войск за работу и вручил ордена Московской области "За доблесть и мужество".
"Я сегодня здесь, в Краснознаменске, чтобы поздравить вас – тех, кто связан с космосом и выполняет актуальные задачи в особо сложный период, - сказал губернатор. - Безусловно, на вас, как и прежде, очень серьезная нагрузка. Я хочу поблагодарить и еще раз искренне подчеркнуть, что работа каждого имеет огромное значение. Очень надеюсь, что мы все достойно справимся", - сказал губернатор.