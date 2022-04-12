https://ria.ru/20220412/polet-1783064798.html
Путин сравнил полет Гагарина с Днем Победы
Путин сравнил полет Гагарина с Днем Победы - РИА Новости, 12.04.2022
Путин сравнил полет Гагарина с Днем Победы
Президент России Владимир Путин признался, что помнит 12 апреля 1961, несмотря на то, что до конца не понимал происходящее, был ребенком, но видел, что... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:40
2022-04-12T11:40
2022-04-12T13:36
наука
космос - риа наука
владимир путин
юрий гагарин (космонавт)
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783096740_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65b75ee3e43c04e89bf06137118ce195.jpg
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что помнит 12 апреля 1961, несмотря на то, что до конца не понимал происходящее, был ребенком, но видел, что случилось что-то грандиозное, похожее на День Победы, когда гордость за страну висела в воздухе."Как ни странно, помню… Я же ребенком был, девять лет было. Откровенно говоря, не понимал, что происходит в полном объеме, но видел, что что-то произошло грандиозное, необычное", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".Путин рассказал, что тогда чужие друг другу люди обнимались, целовались."Это действительно было похоже на День Победы, потому что для меня, для ребенка девяти лет было очевидно, что произошло нечто необычное", - отметил он."Совершенно было очевидно, что произошло грандиозное событие, связанное с огромными достижениями нашей страны. Гордость… за страну, она чувствовалась. В воздухе все висело", - добавил Путин.Президент признался, что это было настолько яркое событие, что он до сих пор сохранил это в памяти."Впечатляло. Даже детей. Я уж не говорю про взрослых, которые ликовали в прямом смысле этого слова. Страна ликовала. Можно сказать, и весь мир. Уверен, что у нас будут события подобного рода еще", - сказал он.
https://ria.ru/20220412/prazdnik-1783011204.html
https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783066606.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783096740_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_985643a855be961b3674b14f62855261.jpg
"Видел, что произошло что-то грандиозное" – Путин поделился воспоминаниями о 12 апреля 1961 года
ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОМНИТ 12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА: ДО КОНЦА НЕ ПОНИМАЛ, БЫЛ РЕБЕНКОМ, НО ВИДЕЛ, ЧТО ПРОИЗОШЛО ЧТО-ТО ГРАНДИОЗНОЕ
2022-04-12T11:40
true
PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, владимир путин, юрий гагарин (космонавт), день победы
11:40 12.04.2022 (обновлено: 13:36 12.04.2022)
Путин сравнил полет Гагарина с Днем Победы
Президент Путин сравнил полет Гагарина в космос с Днем Победы
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
признался, что помнит 12 апреля 1961, несмотря на то, что до конца не понимал происходящее, был ребенком, но видел, что случилось что-то грандиозное, похожее на День Победы, когда гордость за страну висела в воздухе.
"Как ни странно, помню… Я же ребенком был, девять лет было. Откровенно говоря, не понимал, что происходит в полном объеме, но видел, что что-то произошло грандиозное, необычное", - сказал он в ходе общения с работниками космодрома "Восточный".
Путин рассказал, что тогда чужие друг другу люди обнимались, целовались.
"Это действительно было похоже на День Победы, потому что для меня, для ребенка девяти лет было очевидно, что произошло нечто необычное", - отметил он.
"Совершенно было очевидно, что произошло грандиозное событие, связанное с огромными достижениями нашей страны. Гордость… за страну, она чувствовалась. В воздухе все висело", - добавил Путин.
Президент признался, что это было настолько яркое событие, что он до сих пор сохранил это в памяти.
"Впечатляло. Даже детей. Я уж не говорю про взрослых, которые ликовали в прямом смысле этого слова. Страна ликовала. Можно сказать, и весь мир. Уверен, что у нас будут события подобного рода еще", - сказал он.