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Собянин поручил начать подготовку к прохождению нового отопительного сезона
Собянин поручил начать подготовку к прохождению нового отопительного сезона - РИА Новости, 12.04.2022
Собянин поручил начать подготовку к прохождению нового отопительного сезона
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил начать подготовку к прохождению отопительного сезона 2022-2023, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:16
2022-04-12T14:16
2022-04-12T14:16
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жкх
общество
сергей собянин
отопительный сезон 2021-2022 в россии
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил начать подготовку к прохождению отопительного сезона 2022-2023, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.Отмечается, что президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос об итогах работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств города Москвы в осенне-зимний период 2021-2022 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.Подчеркивается, что утилизация снега производилась на 56 стационарных снегосплавных пунктах и 38 мобильных снеготаялках.К прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов, будут подготовлены все здания и сооружения Москвы – всего свыше 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов, 8,9 тысяч социальных объектов и 30,8 тысяч объектов экономики, подчеркнули в пресс-службе.Завершить подготовительные работы планируется до 25 августа. Системы будут готовы к пуску тепла на социальные объекты и в жилые дома к 1 сентября, на другие городские объекты – к 15 сентября этого года.Планы дорожного ремонта на 2023 год включают обновление более 23 млн квадратных метров асфальтобетонного дорожного покрытия, сказано в сообщении."Будет продолжен и плановый ремонт инженерных сетей: реконструкция линий электропередач, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов, водопроводных, водосточных и канализационных сетей. Комплексная работа по повышению надёжности городской энергетической и коммунальной инфраструктуры позволила не только ежегодно снижать износ сетей, но и устранить дефицит и достичь 50%-х резервов мощностей в системах тепло- и водоснабжения, а в системах энерго- и газоснабжения накопить резерв мощностей от 19% до 24%", - резюмировали в пресс-службе.
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москва, жкх, общество, сергей собянин, отопительный сезон 2021-2022 в россии
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил начать подготовку к прохождению отопительного сезона 2022-2023, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что президиум правительства Москвы
рассмотрел вопрос об итогах работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств города Москвы в осенне-зимний период 2021-2022 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.
"В прошедшем осенне-зимнем периоде в Москве выпало до 217 см снега – при климатической норме 152 см. Количество переходов температуры через "0" составило 73 раза. Для своевременной уборки снега с городских территорий и очистки кровель зданий было задействовано свыше 100 тыс человек (дорожных рабочих, дворников, кровельщиков, водителей и других специалистов) и свыше 12,5 тыс единиц специализированной дорожно-уборочной техники", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что утилизация снега производилась на 56 стационарных снегосплавных пунктах и 38 мобильных снеготаялках.
"Все системы ресурсоснабжения города работали в штатном режиме. Для ликвидации возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях были подготовлены порядка 1,4 тыс. аварийно-восстановительных бригад, оснащенных порядка 1,5 тыс. единиц специализированной техники и свыше 1,8 тыс. аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторных установок). Аварий и инцидентов, приводивших к длительному отключению потребителей от света, воды и тепла, не допущено", - отмечено в сообщении.
К прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов, будут подготовлены все здания и сооружения Москвы – всего свыше 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов, 8,9 тысяч социальных объектов и 30,8 тысяч объектов экономики, подчеркнули в пресс-службе.
"Профилактические работы будут проведены на 13 ТЭЦ. На ТЭЦ обеспечат необходимые запасы резервного топлива: 369,8 тыс. тонн мазута, 280,6 тыс. тонн угля, 20,5 тыс. тонн дизельного топлива. Этого объёма хватит для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов Москвы в зимних условиях в течение 7 суток", - указано в сообщении.
Завершить подготовительные работы планируется до 25 августа. Системы будут готовы к пуску тепла на социальные объекты и в жилые дома к 1 сентября, на другие городские объекты – к 15 сентября этого года.
"Часть работ начата ещё до завершения текущего отопительного сезона. В частности, проводится опрессовка тепловых сетей на участках, не требующих отключения потребителей", - добавили в пресс-службе.
Планы дорожного ремонта на 2023 год включают обновление более 23 млн квадратных метров асфальтобетонного дорожного покрытия, сказано в сообщении.
"Будет продолжен и плановый ремонт инженерных сетей: реконструкция линий электропередач, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов, водопроводных, водосточных и канализационных сетей. Комплексная работа по повышению надёжности городской энергетической и коммунальной инфраструктуры позволила не только ежегодно снижать износ сетей, но и устранить дефицит и достичь 50%-х резервов мощностей в системах тепло- и водоснабжения, а в системах энерго- и газоснабжения накопить резерв мощностей от 19% до 24%", - резюмировали в пресс-службе.