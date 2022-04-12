https://ria.ru/20220412/podgotovka-1783109255.html

Собянин поручил начать подготовку к прохождению нового отопительного сезона

Собянин поручил начать подготовку к прохождению нового отопительного сезона - РИА Новости, 12.04.2022

Собянин поручил начать подготовку к прохождению нового отопительного сезона

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил начать подготовку к прохождению отопительного сезона 2022-2023, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:16

2022-04-12T14:16

2022-04-12T14:16

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отопительный сезон 2021-2022 в россии

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил начать подготовку к прохождению отопительного сезона 2022-2023, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.Отмечается, что президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос об итогах работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств города Москвы в осенне-зимний период 2021-2022 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.Подчеркивается, что утилизация снега производилась на 56 стационарных снегосплавных пунктах и 38 мобильных снеготаялках.К прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов, будут подготовлены все здания и сооружения Москвы – всего свыше 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов, 8,9 тысяч социальных объектов и 30,8 тысяч объектов экономики, подчеркнули в пресс-службе.Завершить подготовительные работы планируется до 25 августа. Системы будут готовы к пуску тепла на социальные объекты и в жилые дома к 1 сентября, на другие городские объекты – к 15 сентября этого года.Планы дорожного ремонта на 2023 год включают обновление более 23 млн квадратных метров асфальтобетонного дорожного покрытия, сказано в сообщении."Будет продолжен и плановый ремонт инженерных сетей: реконструкция линий электропередач, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов, водопроводных, водосточных и канализационных сетей. Комплексная работа по повышению надёжности городской энергетической и коммунальной инфраструктуры позволила не только ежегодно снижать износ сетей, но и устранить дефицит и достичь 50%-х резервов мощностей в системах тепло- и водоснабжения, а в системах энерго- и газоснабжения накопить резерв мощностей от 19% до 24%", - резюмировали в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20220113/sneg-1767439613.html

https://ria.ru/20220304/biryukov-1776682449.html

https://ria.ru/20220215/kommunalschiki-1773002962.html

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москва, жкх, общество, сергей собянин, отопительный сезон 2021-2022 в россии