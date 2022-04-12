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Путин: белорусская площадка подходит для переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/peregovory-1783126765.html
Путин: белорусская площадка подходит для переговоров Москвы и Киева
Путин: белорусская площадка подходит для переговоров Москвы и Киева - РИА Новости, 12.04.2022
Путин: белорусская площадка подходит для переговоров Москвы и Киева
Белорусская площадка подходит для переговоров Москвы и Киева, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:22
2022-04-12T15:53
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
белоруссия
украина
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Белорусская площадка подходит для переговоров Москвы и Киева, заявил президент РФ Владимир Путин."Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов", - сказал он после переговоров с белорусским коллегой.
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владимир путин, белоруссия, украина
15:22 12.04.2022 (обновлено: 15:53 12.04.2022)
 
Путин: белорусская площадка подходит для переговоров Москвы и Киева

Президент Путин: белорусская площадка подходит для переговоров Москвы и Киева

© РИА Новости / Посольство РФ в Белоруссии / Перейти в фотобанкЧлены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Посольство РФ в Белоруссии
Перейти в фотобанк
Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Белорусская площадка подходит для переговоров Москвы и Киева, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов", - сказал он после переговоров с белорусским коллегой.
Путин: То, что происходит на Украине – трагедия - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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