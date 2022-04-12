https://ria.ru/20220412/pamyatniki-1783152483.html
Петр Бирюков: более тысячи московских памятников промоют после зимы
Петр Бирюков: более тысячи московских памятников промоют после зимы - РИА Новости, 12.04.2022
Петр Бирюков: более тысячи московских памятников промоют после зимы
Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 1,1 тысячи различных памятников, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:33
2022-04-12T16:33
2022-04-12T16:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151165/03/1511650352_0:167:3076:1897_1920x0_80_0_0_77eb06249765934266c9c4bd6d6ff181.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 1,1 тысячи различных памятников, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В рамках месячника по благоустройству, который сейчас проходит в городе, запланированы работы по очистке памятников и монументов. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии", - сказал Бирюков журналистам.Он пояснил, что титановые монументы очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности."Перед началом промывки рабочие проверяют, не появились ли на сооружении повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершение монумент насухо вытирают", - рассказал Бирюков.По его словам, особое внимание уделяют очистке скульптурных композиций с большим количеством мелких деталей: каждую из них очищают вручную с помощью мягких кистей.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины.
https://realty.ria.ru/20220401/moskva-1781248758.html
https://ria.ru/20220408/pamyatnik-1782486574.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151165/03/1511650352_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_adbb10769ea90ae8e7c0c5fcb44d5ede.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество, петр бирюков
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 1,1 тысячи различных памятников, сообщил заместитель мэра Москвы
Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству, который сейчас проходит в городе, запланированы работы по очистке памятников и монументов. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии", - сказал Бирюков журналистам.
Он пояснил, что титановые монументы очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности.
"Перед началом промывки рабочие проверяют, не появились ли на сооружении повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершение монумент насухо вытирают", - рассказал Бирюков.
По его словам, особое внимание уделяют очистке скульптурных композиций с большим количеством мелких деталей: каждую из них очищают вручную с помощью мягких кистей.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины.