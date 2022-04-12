https://ria.ru/20220412/pamyatnik-1783219999.html

СК расследует осквернения памятника советским воинам в Литве

СК расследует осквернения памятника советским воинам в Литве - РИА Новости, 12.04.2022

СК расследует осквернения памятника советским воинам в Литве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в литовском городе Жасляй,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T22:21

2022-04-12T22:21

2022-04-12T22:21

происшествия

александр бастрыкин

россия

ссср

следственный комитет россии (ск рф)

вторая мировая война (1939-1945)

литва

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в литовском городе Жасляй, сообщил СК РФ."Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятника советским воинам-освободителям в литовском городе Жасляй", - говорится в сообщении на сайте СК.Отмечается, что монумент, установленный на братской могиле, где захоронены почти 400 солдат, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, был залит красной краской. Указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом, отметили в СК."Бастрыкин поручил следователям дать процессуальную оценку содеянному, установить всех причастных к этому для последующего привлечения их к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220411/pamyatnik-1782868486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

происшествия, александр бастрыкин, россия, ссср, следственный комитет россии (ск рф), вторая мировая война (1939-1945), литва