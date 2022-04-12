Рейтинг@Mail.ru
СК расследует осквернения памятника советским воинам в Литве - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/pamyatnik-1783219999.html
СК расследует осквернения памятника советским воинам в Литве
СК расследует осквернения памятника советским воинам в Литве - РИА Новости, 12.04.2022
СК расследует осквернения памятника советским воинам в Литве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в литовском городе Жасляй,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T22:21
2022-04-12T22:21
происшествия
александр бастрыкин
россия
ссср
следственный комитет россии (ск рф)
вторая мировая война (1939-1945)
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153259/78/1532597821_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_27703a767d08f9a202c286e130fdcc09.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в литовском городе Жасляй, сообщил СК РФ."Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятника советским воинам-освободителям в литовском городе Жасляй", - говорится в сообщении на сайте СК.Отмечается, что монумент, установленный на братской могиле, где захоронены почти 400 солдат, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, был залит красной краской. Указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом, отметили в СК."Бастрыкин поручил следователям дать процессуальную оценку содеянному, установить всех причастных к этому для последующего привлечения их к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220411/pamyatnik-1782868486.html
россия
ссср
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153259/78/1532597821_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_3b8bc5cdcea043899ee7fb35417c3674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, александр бастрыкин, россия, ссср, следственный комитет россии (ск рф), вторая мировая война (1939-1945), литва
22:21 12.04.2022
 
СК расследует осквернения памятника советским воинам в Литве

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника советским воинам в Литве

© Фото : СК РФ по городу МосквеТабличка на здании СК РФ по городу Москве
Табличка на здании СК РФ по городу Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : СК РФ по городу Москве
Табличка на здании СК РФ по городу Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в литовском городе Жасляй, сообщил СК РФ.
"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятника советским воинам-освободителям в литовском городе Жасляй", - говорится в сообщении на сайте СК.
Отмечается, что монумент, установленный на братской могиле, где захоронены почти 400 солдат, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, был залит красной краской. Указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом, отметили в СК.
"Бастрыкин поручил следователям дать процессуальную оценку содеянному, установить всех причастных к этому для последующего привлечения их к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.
Сотрудники полиции в Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 11:29
В Эстонии памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияСССРСледственный комитет России (СК РФ)Вторая мировая война (1939-1945)Литва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала