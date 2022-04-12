https://ria.ru/20220412/pamyatnik-1783219999.html
СК расследует осквернения памятника советским воинам в Литве
СК расследует осквернения памятника советским воинам в Литве - РИА Новости, 12.04.2022
СК расследует осквернения памятника советским воинам в Литве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в литовском городе Жасляй,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T22:21
2022-04-12T22:21
2022-04-12T22:21
происшествия
александр бастрыкин
россия
ссср
следственный комитет россии (ск рф)
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в литовском городе Жасляй, сообщил СК РФ."Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятника советским воинам-освободителям в литовском городе Жасляй", - говорится в сообщении на сайте СК.Отмечается, что монумент, установленный на братской могиле, где захоронены почти 400 солдат, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, был залит красной краской. Указанные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом, отметили в СК."Бастрыкин поручил следователям дать процессуальную оценку содеянному, установить всех причастных к этому для последующего привлечения их к уголовной ответственности", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, россия, ссср, следственный комитет россии (ск рф), вторая мировая война (1939-1945), литва
СК расследует осквернения памятника советским воинам в Литве
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника советским воинам в Литве