Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/pakistan-1783174362.html
Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана
Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана - РИА Новости, 12.04.2022
Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана
Президент России Владимир Путин поздравил Шехбаза Шарифа с избранием новым премьером Пакистана и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:50
2022-04-12T18:04
владимир путин
пакистан
россия
имран хан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Шехбаза Шарифа с избранием новым премьером Пакистана и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите искренние поздравления по случаю избрания на пост Премьер-министра Исламской Республики Пакистан. Отношения между нашими государствами носят дружественный, конструктивный характер", - говорится в сообщении.Российский лидер выразил надежду, что деятельность Шехбаза Шарифа во главе правительства Пакистана поспособствует дальнейшему развитию многопланового сотрудничества с РФ, партнерскому взаимодействию в сферах афганского урегулирования и противостояния международному терроризму.Ранее нижняя палата парламента Пакистана вынесла вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. За это решение проголосовали 174 члена парламента при необходимых 172 голосах. Новым премьером страны выбран президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф, в понедельник он принес присягу.Экс-премьер Пакистана и лидер партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан заявлял, что его независимая внешняя политика раздражала "иностранные державы", в частности, США, и они финансировали действия оппозиции по вотуму недоверия. В свою очередь, государственный департамент США заявил, что слова Хана о том, что Вашингтон стоит за предполагаемым заговором с целью свержения его правительства, не соответствуют действительности.
https://ria.ru/20220412/vybory-1783013420.html
https://ria.ru/20220412/pakistan-1782991430.html
пакистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e6cc608ae8edba9b12de689d2899ec85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, пакистан, россия, имран хан, в мире
17:50 12.04.2022 (обновлено: 18:04 12.04.2022)
 
Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана

Президент Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Шехбаза Шарифа с избранием новым премьером Пакистана и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите искренние поздравления по случаю избрания на пост Премьер-министра Исламской Республики Пакистан. Отношения между нашими государствами носят дружественный, конструктивный характер", - говорится в сообщении.
Экс-премьер Пакистана и лидер партии Техрик-и-Инсаф Имран Хан - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
01:08
Экс-премьер Пакистана потребовал немедленного проведения выборов
Российский лидер выразил надежду, что деятельность Шехбаза Шарифа во главе правительства Пакистана поспособствует дальнейшему развитию многопланового сотрудничества с РФ, партнерскому взаимодействию в сферах афганского урегулирования и противостояния международному терроризму.
Ранее нижняя палата парламента Пакистана вынесла вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. За это решение проголосовали 174 члена парламента при необходимых 172 голосах. Новым премьером страны выбран президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф, в понедельник он принес присягу.
Экс-премьер Пакистана и лидер партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан заявлял, что его независимая внешняя политика раздражала "иностранные державы", в частности, США, и они финансировали действия оппозиции по вотуму недоверия. В свою очередь, государственный департамент США заявил, что слова Хана о том, что Вашингтон стоит за предполагаемым заговором с целью свержения его правительства, не соответствуют действительности.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в поддержку Имрана Хана в Исламабаде, Пакистан - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
08:00
Ядерная держава хочет реальной независимости. Россия может помочь
 
Владимир ПутинПакистанРоссияИмран ХанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала