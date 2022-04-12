17:50 12.04.2022 (обновлено: 18:04 12.04.2022)
Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана
Президент Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Шехбаза Шарифа с избранием новым премьером Пакистана и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите искренние поздравления по случаю избрания на пост Премьер-министра Исламской Республики Пакистан. Отношения между нашими государствами носят дружественный, конструктивный характер", - говорится в сообщении.
Российский лидер выразил надежду, что деятельность Шехбаза Шарифа во главе правительства Пакистана поспособствует дальнейшему развитию многопланового сотрудничества с РФ, партнерскому взаимодействию в сферах афганского урегулирования и противостояния международному терроризму.
Ранее нижняя палата парламента Пакистана вынесла вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. За это решение проголосовали 174 члена парламента при необходимых 172 голосах. Новым премьером страны выбран президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф, в понедельник он принес присягу.
Экс-премьер Пакистана и лидер партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан заявлял, что его независимая внешняя политика раздражала "иностранные державы", в частности, США, и они финансировали действия оппозиции по вотуму недоверия. В свою очередь, государственный департамент США заявил, что слова Хана о том, что Вашингтон стоит за предполагаемым заговором с целью свержения его правительства, не соответствуют действительности.