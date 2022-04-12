https://ria.ru/20220412/pakistan-1783174362.html

Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана

Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана - РИА Новости, 12.04.2022

Путин поздравил Шарифа с избранием на пост премьера Пакистана

Президент России Владимир Путин поздравил Шехбаза Шарифа с избранием новым премьером Пакистана и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:50

2022-04-12T17:50

2022-04-12T18:04

владимир путин

пакистан

россия

имран хан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Шехбаза Шарифа с избранием новым премьером Пакистана и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите искренние поздравления по случаю избрания на пост Премьер-министра Исламской Республики Пакистан. Отношения между нашими государствами носят дружественный, конструктивный характер", - говорится в сообщении.Российский лидер выразил надежду, что деятельность Шехбаза Шарифа во главе правительства Пакистана поспособствует дальнейшему развитию многопланового сотрудничества с РФ, партнерскому взаимодействию в сферах афганского урегулирования и противостояния международному терроризму.Ранее нижняя палата парламента Пакистана вынесла вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. За это решение проголосовали 174 члена парламента при необходимых 172 голосах. Новым премьером страны выбран президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф, в понедельник он принес присягу.Экс-премьер Пакистана и лидер партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан заявлял, что его независимая внешняя политика раздражала "иностранные державы", в частности, США, и они финансировали действия оппозиции по вотуму недоверия. В свою очередь, государственный департамент США заявил, что слова Хана о том, что Вашингтон стоит за предполагаемым заговором с целью свержения его правительства, не соответствуют действительности.

https://ria.ru/20220412/vybory-1783013420.html

https://ria.ru/20220412/pakistan-1782991430.html

пакистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, пакистан, россия, имран хан, в мире