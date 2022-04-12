https://ria.ru/20220412/ostanovki-1783115702.html

В Подмосковье на Пасху появятся дополнительные остановки для поездов

В Подмосковье на Пасху появятся дополнительные остановки для поездов - РИА Новости, 12.04.2022

В Подмосковье на Пасху появятся дополнительные остановки для поездов

Пригородные поезда Московской железной дороги будут делать дополнительные остановки 17 и 24 апреля, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:42

2022-04-12T14:42

2022-04-12T14:42

религия

отрадное

алабино

центральная пригородная пассажирская компания

московская железная дорога

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пригородные поезда Московской железной дороги будут делать дополнительные остановки 17 и 24 апреля, сообщается на портале мэра столицы."Поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) будут делать дополнительные остановки в Вербное воскресенье, 17 апреля, и на Пасху, 24 апреля. Электрички будут останавливаться на станциях, вблизи которых расположены храмы и мемориальные места", - сообщается на сайте.Отмечается, что изменится движение 50 электричек на пяти направлениях Московской железной дороги - Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком и Рижском. Добавляется, что на Белорусском направлении дополнительные остановки назначены на платформах Здравница и Отрадное, на Казанском - на платформе Удельная, на Киевском - на платформах Алабино и Мещерская. На Павелецком направлении поезда будут останавливаться на платформах Чертаново, Калинина, Булатниково, а на Рижском - на платформах Троицкая и Миитовская.

https://ria.ru/20220120/prazdniki-1768773455.html

отрадное

алабино

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отрадное, алабино, центральная пригородная пассажирская компания, московская железная дорога