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В Подмосковье на Пасху появятся дополнительные остановки для поездов - РИА Новости, 12.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220412/ostanovki-1783115702.html
В Подмосковье на Пасху появятся дополнительные остановки для поездов
В Подмосковье на Пасху появятся дополнительные остановки для поездов - РИА Новости, 12.04.2022
В Подмосковье на Пасху появятся дополнительные остановки для поездов
Пригородные поезда Московской железной дороги будут делать дополнительные остановки 17 и 24 апреля, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:42
2022-04-12T14:42
религия
отрадное
алабино
центральная пригородная пассажирская компания
московская железная дорога
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пригородные поезда Московской железной дороги будут делать дополнительные остановки 17 и 24 апреля, сообщается на портале мэра столицы."Поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) будут делать дополнительные остановки в Вербное воскресенье, 17 апреля, и на Пасху, 24 апреля. Электрички будут останавливаться на станциях, вблизи которых расположены храмы и мемориальные места", - сообщается на сайте.Отмечается, что изменится движение 50 электричек на пяти направлениях Московской железной дороги - Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком и Рижском. Добавляется, что на Белорусском направлении дополнительные остановки назначены на платформах Здравница и Отрадное, на Казанском - на платформе Удельная, на Киевском - на платформах Алабино и Мещерская. На Павелецком направлении поезда будут останавливаться на платформах Чертаново, Калинина, Булатниково, а на Рижском - на платформах Троицкая и Миитовская.
https://ria.ru/20220120/prazdniki-1768773455.html
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отрадное, алабино, центральная пригородная пассажирская компания, московская железная дорога
14:42 12.04.2022
 
В Подмосковье на Пасху появятся дополнительные остановки для поездов

Пригородные поезда в Подмосковье будут делать дополнительные остановки возле храмов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкХрам Знамения Пресвятой Богородицы — центральная часть архитектурного ансамбля подмосковной усадьбы Дубровицы
Храм Знамения Пресвятой Богородицы — центральная часть архитектурного ансамбля подмосковной усадьбы Дубровицы - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Пригородные поезда Московской железной дороги будут делать дополнительные остановки 17 и 24 апреля, сообщается на портале мэра столицы.
"Поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) будут делать дополнительные остановки в Вербное воскресенье, 17 апреля, и на Пасху, 24 апреля. Электрички будут останавливаться на станциях, вблизи которых расположены храмы и мемориальные места", - сообщается на сайте.
Отмечается, что изменится движение 50 электричек на пяти направлениях Московской железной дороги - Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком и Рижском. Добавляется, что на Белорусском направлении дополнительные остановки назначены на платформах Здравница и Отрадное, на Казанском - на платформе Удельная, на Киевском - на платформах Алабино и Мещерская. На Павелецком направлении поезда будут останавливаться на платформах Чертаново, Калинина, Булатниково, а на Рижском - на платформах Троицкая и Миитовская.
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РелигияОтрадноеАлабиноЦентральная пригородная пассажирская компанияМосковская железная дорога
 
 
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