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Блинкен призвал другие страны отказаться от российского вооружения

Блинкен призвал другие страны отказаться от российского вооружения - РИА Новости, 12.04.2022

Блинкен призвал другие страны отказаться от российского вооружения

Вашингтон призывает другие страны отказаться от закупок российских вооружений, заявил на пресс-конференции глава Госдепа США Энтони Блинкен. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T02:56

2022-04-12T02:56

2022-04-12T02:56

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вашингтон призывает другие страны отказаться от закупок российских вооружений, заявил на пресс-конференции глава Госдепа США Энтони Блинкен.По его словам, такая позиция Штатов связана с несогласием американской стороны с российской спецоперацией на Украине.Москва начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782829341.html

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в мире, сша, россия, украина, государственный департамент сша