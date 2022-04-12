Рейтинг@Mail.ru
Блинкен призвал другие страны отказаться от российского вооружения - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/oruzhie-1783016187.html
Блинкен призвал другие страны отказаться от российского вооружения
Блинкен призвал другие страны отказаться от российского вооружения - РИА Новости, 12.04.2022
Блинкен призвал другие страны отказаться от российского вооружения
Вашингтон призывает другие страны отказаться от закупок российских вооружений, заявил на пресс-конференции глава Госдепа США Энтони Блинкен. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T02:56
2022-04-12T02:56
в мире
сша
россия
украина
государственный департамент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вашингтон призывает другие страны отказаться от закупок российских вооружений, заявил на пресс-конференции глава Госдепа США Энтони Блинкен.По его словам, такая позиция Штатов связана с несогласием американской стороны с российской спецоперацией на Украине.Москва начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782829341.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_353eee4ede23e4f3ec81e91cbb43076d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, государственный департамент сша
02:56 12.04.2022
 
Блинкен призвал другие страны отказаться от российского вооружения

Госсекретарь Блинкен: США призывают все страны отказаться от закупок оружия у России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вашингтон призывает другие страны отказаться от закупок российских вооружений, заявил на пресс-конференции глава Госдепа США Энтони Блинкен.
"Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения", — заявил Блинкен.
По его словам, такая позиция Штатов связана с несогласием американской стороны с российской спецоперацией на Украине.
Москва начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 05:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В США рассказали о провале Госдепа, который привел к ситуации на Украине
 
В миреСШАРоссияУкраинаГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала