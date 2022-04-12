https://ria.ru/20220412/ogranicheniya-1783038783.html

Роспотребнадзор предостерег от преждевременного снятия ковидных ограничений

Роспотребнадзор предостерег от преждевременного снятия ковидных ограничений - РИА Новости, 12.04.2022

Роспотребнадзор предостерег от преждевременного снятия ковидных ограничений

Преждевременной снятие ограничений, введённых для профилактики распространения коронавируса, может привести к росту заболеваемости и к новым ограничениям,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:14

2022-04-12T10:14

2022-04-12T13:12

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Преждевременной снятие ограничений, введённых для профилактики распространения коронавируса, может привести к росту заболеваемости и к новым ограничениям, сообщается на сайте Роспотребнадзора."Эпидемиологическая обстановка в мире остается сложной, в связи с этим решения о снятии противокоронавирусных ограничений должны основываться исключительно на данных о динамике заболеваемости на конкретной территории. Преждевременное и необоснованное снятие ограничений может привести к повторному росту заболеваемости, а значит – к новым ограничительным мерам", - говорится в сообщении.По итогам последней недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом зарегистрировано более чем в половине российских регионов - 46 субъектах страны.

https://ria.ru/20220321/maski-1779256951.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии