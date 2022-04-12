Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор предостерег от преждевременного снятия ковидных ограничений - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220412/ogranicheniya-1783038783.html
Роспотребнадзор предостерег от преждевременного снятия ковидных ограничений
Роспотребнадзор предостерег от преждевременного снятия ковидных ограничений - РИА Новости, 12.04.2022
Роспотребнадзор предостерег от преждевременного снятия ковидных ограничений
Преждевременной снятие ограничений, введённых для профилактики распространения коронавируса, может привести к росту заболеваемости и к новым ограничениям,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:14
2022-04-12T13:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772222398_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1b5b106c3677da005c47f1a80b0202b.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Преждевременной снятие ограничений, введённых для профилактики распространения коронавируса, может привести к росту заболеваемости и к новым ограничениям, сообщается на сайте Роспотребнадзора."Эпидемиологическая обстановка в мире остается сложной, в связи с этим решения о снятии противокоронавирусных ограничений должны основываться исключительно на данных о динамике заболеваемости на конкретной территории. Преждевременное и необоснованное снятие ограничений может привести к повторному росту заболеваемости, а значит – к новым ограничительным мерам", - говорится в сообщении.По итогам последней недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом зарегистрировано более чем в половине российских регионов - 46 субъектах страны.
https://ria.ru/20220321/maski-1779256951.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772222398_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_7940875a624ebbc9fe3c8fa5fcbba0c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
10:14 12.04.2022 (обновлено: 13:12 12.04.2022)
 
Роспотребнадзор предостерег от преждевременного снятия ковидных ограничений

Роспотребнадзор: слишком раннее снятие ковидных ограничений повлечет рост заболеваемости

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов проводят рейд по соблюдению масочного режима в метро Новосибирска
Сотрудники правоохранительных органов проводят рейд по соблюдению масочного режима в метро Новосибирска - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов проводят рейд по соблюдению масочного режима в метро Новосибирска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Преждевременной снятие ограничений, введённых для профилактики распространения коронавируса, может привести к росту заболеваемости и к новым ограничениям, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Эпидемиологическая обстановка в мире остается сложной, в связи с этим решения о снятии противокоронавирусных ограничений должны основываться исключительно на данных о динамике заболеваемости на конкретной территории. Преждевременное и необоснованное снятие ограничений может привести к повторному росту заболеваемости, а значит – к новым ограничительным мерам", - говорится в сообщении.
По итогам последней недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом зарегистрировано более чем в половине российских регионов - 46 субъектах страны.
Пассажир заходит в вагон поезда на перроне вокзального комплекса Восточный в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 13:21Распространение коронавируса
РЖД отменили масочный режим и термометрию для пассажиров
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала