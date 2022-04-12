https://ria.ru/20220412/ogranicheniya-1783038783.html
Роспотребнадзор предостерег от преждевременного снятия ковидных ограничений
Роспотребнадзор предостерег от преждевременного снятия ковидных ограничений - РИА Новости, 12.04.2022
Роспотребнадзор предостерег от преждевременного снятия ковидных ограничений
Преждевременной снятие ограничений, введённых для профилактики распространения коронавируса, может привести к росту заболеваемости и к новым ограничениям,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:14
2022-04-12T10:14
2022-04-12T13:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Преждевременной снятие ограничений, введённых для профилактики распространения коронавируса, может привести к росту заболеваемости и к новым ограничениям, сообщается на сайте Роспотребнадзора."Эпидемиологическая обстановка в мире остается сложной, в связи с этим решения о снятии противокоронавирусных ограничений должны основываться исключительно на данных о динамике заболеваемости на конкретной территории. Преждевременное и необоснованное снятие ограничений может привести к повторному росту заболеваемости, а значит – к новым ограничительным мерам", - говорится в сообщении.По итогам последней недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом зарегистрировано более чем в половине российских регионов - 46 субъектах страны.
https://ria.ru/20220321/maski-1779256951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
10:14 12.04.2022 (обновлено: 13:12 12.04.2022)
Роспотребнадзор предостерег от преждевременного снятия ковидных ограничений
Роспотребнадзор: слишком раннее снятие ковидных ограничений повлечет рост заболеваемости
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Преждевременной снятие ограничений, введённых для профилактики распространения коронавируса, может привести к росту заболеваемости и к новым ограничениям, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Эпидемиологическая обстановка в мире остается сложной, в связи с этим решения о снятии противокоронавирусных ограничений должны основываться исключительно на данных о динамике заболеваемости на конкретной территории. Преждевременное и необоснованное снятие ограничений может привести к повторному росту заболеваемости, а значит – к новым ограничительным мерам", - говорится в сообщении.
По итогам последней недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом зарегистрировано более чем в половине российских регионов - 46 субъектах страны.