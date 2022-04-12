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Российские офицеры на Украине действуют мужественно, заявил Путин
Российские офицеры на Украине действуют мужественно, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Российские офицеры на Украине действуют мужественно, заявил Путин
Российские офицеры оказывают помощь ЛНР и ДНР, действуют мужественно и грамотно, результативно применяют самые современные вооружения, заявил президент России... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:06
2022-04-12T12:06
2022-04-12T12:06
обострение ситуации в днр и лнр
украина
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россия
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Российские офицеры оказывают помощь ЛНР и ДНР, действуют мужественно и грамотно, результативно применяют самые современные вооружения, заявил президент России Владимир Путин."Мы знаем, что сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции на Донбассе, на Украине, оказывают помощь народным республикам Донбасса, действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донбасс, в мире, россия, владимир путин
Российские офицеры на Украине действуют мужественно, заявил Путин
Президент Путин: российские офицеры на Украине действуют мужественно и грамотно