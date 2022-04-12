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Российские офицеры на Украине действуют мужественно, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/ofitsery-1783071371.html
Российские офицеры на Украине действуют мужественно, заявил Путин
Российские офицеры на Украине действуют мужественно, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Российские офицеры на Украине действуют мужественно, заявил Путин
Российские офицеры оказывают помощь ЛНР и ДНР, действуют мужественно и грамотно, результативно применяют самые современные вооружения, заявил президент России... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:06
2022-04-12T12:06
обострение ситуации в днр и лнр
украина
донбасс
в мире
россия
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Российские офицеры оказывают помощь ЛНР и ДНР, действуют мужественно и грамотно, результативно применяют самые современные вооружения, заявил президент России Владимир Путин."Мы знаем, что сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции на Донбассе, на Украине, оказывают помощь народным республикам Донбасса, действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.
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украина, донбасс, в мире, россия, владимир путин
12:06 12.04.2022
 
Российские офицеры на Украине действуют мужественно, заявил Путин

Президент Путин: российские офицеры на Украине действуют мужественно и грамотно

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Колонна российской военной техники. Архивное фото
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Российские офицеры оказывают помощь ЛНР и ДНР, действуют мужественно и грамотно, результативно применяют самые современные вооружения, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы знаем, что сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции на Донбассе, на Украине, оказывают помощь народным республикам Донбасса, действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта и первые итоги специальной операции России на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаДонбассВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
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