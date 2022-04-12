https://ria.ru/20220412/ofitsery-1783071371.html

Российские офицеры на Украине действуют мужественно, заявил Путин

Российские офицеры на Украине действуют мужественно, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022

Российские офицеры на Украине действуют мужественно, заявил Путин

Российские офицеры оказывают помощь ЛНР и ДНР, действуют мужественно и грамотно, результативно применяют самые современные вооружения, заявил президент России... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:06

2022-04-12T12:06

2022-04-12T12:06

обострение ситуации в днр и лнр

украина

донбасс

в мире

россия

владимир путин

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Российские офицеры оказывают помощь ЛНР и ДНР, действуют мужественно и грамотно, результативно применяют самые современные вооружения, заявил президент России Владимир Путин."Мы знаем, что сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции на Донбассе, на Украине, оказывают помощь народным республикам Донбасса, действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками", - сказал он на церемонии награждения космонавтов.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

украина

донбасс

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, донбасс, в мире, россия, владимир путин