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Одноклассники отмечают День космонавтики - РИА Новости, 12.04.2022
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Одноклассники отмечают День космонавтики
Одноклассники отмечают День космонавтики - РИА Новости, 12.04.2022
Одноклассники отмечают День космонавтики
Одноклассники запустили ряд активностей ко Дню космонавтики. В соцсети пройдет серия онлайн-экскурсий по экспозициям московского Музея космонавтики, Дома-музея... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:45
2022-04-12T13:45
одноклассники
день космонавтики
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Одноклассники запустили ряд активностей ко Дню космонавтики. В соцсети пройдет серия онлайн-экскурсий по экспозициям московского Музея космонавтики, Дома-музея академика С.П.Королёва и Московского планетария. Пользователи смогут установить космические 3D-обложки, добавить тематическую рамку, а также пройти интерактивную викторину о жизни первого космонавта.К 12 апреля ОК запустили образовательный проект совместно с московским Музеем космонавтики. Пользователи отправятся в виртуальное путешествие на онлайн-экскурсии, где узнают о первых достижениях в освоении космоса. Также они смогут добавить на главное фото профиля тематические рамки и пройти тест по биографии Юрия Гагарина.Московский планетарий в своей официальной группе в ОК познакомит пользователей с историей Вселенной и неразгаданных тайн космоса. На видеоэкскурсии сотрудники Планетария проведут зрителей по музейным залам Урании и покажут аппарат в Большом звездном зале, через который транслируются звезды на купол.Ко Дню космонавтики пользователи также смогут украсить свой профиль тематическими 3D-обложками с изображениями космических объектов. Новый формат можно установить из специальной галереи обложек. 3D-обложки уже доступны в приложении ОК на Android, а вскоре появятся и на iOS.К 12 апреля Одноклассники сгенерировали более 180 млн персональных изображений в образе космонавтов на основе deepfake-технологий. Пользователи смогут "перевоплотиться" в космонавтов и поделиться образами в своей ленте новостей в Android-приложении ОК. В дальнейшем функция обработки изображения с помощью нейронных сетей появится на других платформах.
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одноклассники, день космонавтики
13:45 12.04.2022
 

Одноклассники отмечают День космонавтики

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети "Одноклассники"
Логотип социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Одноклассники запустили ряд активностей ко Дню космонавтики. В соцсети пройдет серия онлайн-экскурсий по экспозициям московского Музея космонавтики, Дома-музея академика С.П.Королёва и Московского планетария. Пользователи смогут установить космические 3D-обложки, добавить тематическую рамку, а также пройти интерактивную викторину о жизни первого космонавта.
К 12 апреля ОК запустили образовательный проект совместно с московским Музеем космонавтики. Пользователи отправятся в виртуальное путешествие на онлайн-экскурсии, где узнают о первых достижениях в освоении космоса. Также они смогут добавить на главное фото профиля тематические рамки и пройти тест по биографии Юрия Гагарина.
Московский планетарий в своей официальной группе в ОК познакомит пользователей с историей Вселенной и неразгаданных тайн космоса. На видеоэкскурсии сотрудники Планетария проведут зрителей по музейным залам Урании и покажут аппарат в Большом звездном зале, через который транслируются звезды на купол.
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 16:09
Одноклассники составили портрет новых пользователей
Ко Дню космонавтики пользователи также смогут украсить свой профиль тематическими 3D-обложками с изображениями космических объектов. Новый формат можно установить из специальной галереи обложек. 3D-обложки уже доступны в приложении ОК на Android, а вскоре появятся и на iOS.
К 12 апреля Одноклассники сгенерировали более 180 млн персональных изображений в образе космонавтов на основе deepfake-технологий. Пользователи смогут "перевоплотиться" в космонавтов и поделиться образами в своей ленте новостей в Android-приложении ОК. В дальнейшем функция обработки изображения с помощью нейронных сетей появится на других платформах.
 
ОдноклассникиДень космонавтики
 
 
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