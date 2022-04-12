https://ria.ru/20220412/obstrely-1783188150.html

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более ста снарядов и мин

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более ста снарядов и мин - РИА Новости, 12.04.2022

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более ста снарядов и мин

Украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин по ДНР, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T19:08

2022-04-12T19:08

2022-04-12T19:18

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин по ДНР, сообщает Народная милиция республики."С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов", - говорится в заявлении официального представителя ведомства в Telegram-канале."С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов", - говорится в заявлении официального представителя ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, донбасс