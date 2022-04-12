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ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР 15 снарядами
ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР 15 снарядами - РИА Новости, 12.04.2022
ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР 15 снарядами
Украинские войска обстреляли Гольмовский в Донецкой народной республике 15 снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T21:47
2022-04-12T21:47
2022-04-12T21:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
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ДОНЕЦК, 12 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский в Донецкой народной республике 15 снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенного пункта Гольмовский. Выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что зафиксированный в 21.10 обстрел велся со стороны населенного пункта Металлист (укр. Травневое).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/zhurnalisty-1783205716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, украина
ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР 15 снарядами
ВСУ обстреляли поселок Гольмовский в ДНР 15 снарядами калибром 122 миллиметра
ДОНЕЦК, 12 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский в Донецкой народной республике 15 снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины
) по направлению... населенного пункта Гольмовский. Выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства
.
Отмечается, что зафиксированный в 21.10 обстрел велся со стороны населенного пункта Металлист (укр. Травневое).
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.