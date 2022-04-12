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ВСУ выпустили по Донецку восемь 122-миллиметровых снарядов - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/obstrel-1783182253.html
ВСУ выпустили по Донецку восемь 122-миллиметровых снарядов
ВСУ выпустили по Донецку восемь 122-миллиметровых снарядов - РИА Новости, 12.04.2022
ВСУ выпустили по Донецку восемь 122-миллиметровых снарядов
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:33
2022-04-12T18:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
донецкая народная республика
петровский район
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), сцкк
18:33 12.04.2022 (обновлено: 18:34 12.04.2022)
 
ВСУ выпустили по Донецку восемь 122-миллиметровых снарядов

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов

© РИА Новости / Валерий МельниковСитуация в Донецке
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Ситуация в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецк (ДНР)СЦКК
 
 
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