https://ria.ru/20220412/obstrel-1783182253.html

ВСУ выпустили по Донецку восемь 122-миллиметровых снарядов

ВСУ выпустили по Донецку восемь 122-миллиметровых снарядов - РИА Новости, 12.04.2022

ВСУ выпустили по Донецку восемь 122-миллиметровых снарядов

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T18:33

2022-04-12T18:33

2022-04-12T18:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), сцкк