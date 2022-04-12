https://ria.ru/20220412/oborudovanie-1783205978.html

Контракты по нефтегазовому оборудованию исполняются, заявили в Минпромторге

Контракты по нефтегазовому оборудованию исполняются, заявили в Минпромторге - РИА Новости, 12.04.2022

Контракты по нефтегазовому оборудованию исполняются, заявили в Минпромторге

Российские производители нефтегазового оборудования исполняют контракты, несмотря на санкции, их заказчики сохраняют планы по реализации основных... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:39

2022-04-12T20:39

2022-04-12T20:39

экономика

технологии

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские производители нефтегазового оборудования исполняют контракты, несмотря на санкции, их заказчики сохраняют планы по реализации основных инвестпроектов, говорится в сообщении Минпромторга РФ."Отрасль нефтегазового машиностроения справляется с возникающими трудностями. Даже в режиме санкций отказов по исполнению контрактов не наблюдается. Более того, компаниями-заказчиками сохраняются планы по реализации основных инвестиционных проектов. Они готовы формировать спрос на создаваемое оборудование", - отметили в министерстве.По данным Минпромторга, доля отечественного оборудования в российском нефтегазовом секторе уже достигла 60%. "У нас создана система финансирования полного цикла освоения продукции нефтегазового машиностроения: сначала мы финансируем НИОКР, затем запуск серийного производства через льготный заём, а потом даем скидку потребителю, стимулируя спрос", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам совещания по вопросу функционирования и развития отрасли нефтегазового машиностроения с компаниями ТЭК.Сейчас отечественные производители успешно реализуют проекты по разработке и внедрению роторно-управляемых систем, оборудования для гидравлического разрыва пласта, морского геологоразведочного оборудования, оборудования подводного добывающего комплекса, катализаторов и технологического оборудования для нефтепереработки, СПГ- оборудования, добавили в министерстве."Важно сохранить экспортный потенциал нашего нефтегазового оборудования. Получили положительную характеристику в России – двигаетесь за рубеж. Если мы хотим развить российское нефтегазовое машиностроение как глобальный сектор, то международная референция обязательно понадобится", - подчеркнул Мантуров.

https://ria.ru/20220412/import-1783157296.html

https://ria.ru/20220412/zelenskiy-1783070185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, технологии, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире, санкции, санкции в отношении россии, нефть, природный газ