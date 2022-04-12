Контракты по нефтегазовому оборудованию исполняются, заявили в Минпромторге
Минпромторг: контракты по нефтегазовому оборудованию исполняются, несмотря на санкции
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские производители нефтегазового оборудования исполняют контракты, несмотря на санкции, их заказчики сохраняют планы по реализации основных инвестпроектов, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Отрасль нефтегазового машиностроения справляется с возникающими трудностями. Даже в режиме санкций отказов по исполнению контрактов не наблюдается. Более того, компаниями-заказчиками сохраняются планы по реализации основных инвестиционных проектов. Они готовы формировать спрос на создаваемое оборудование", - отметили в министерстве.
По данным Минпромторга, доля отечественного оборудования в российском нефтегазовом секторе уже достигла 60%. "У нас создана система финансирования полного цикла освоения продукции нефтегазового машиностроения: сначала мы финансируем НИОКР, затем запуск серийного производства через льготный заём, а потом даем скидку потребителю, стимулируя спрос", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров по итогам совещания по вопросу функционирования и развития отрасли нефтегазового машиностроения с компаниями ТЭК.
Сейчас отечественные производители успешно реализуют проекты по разработке и внедрению роторно-управляемых систем, оборудования для гидравлического разрыва пласта, морского геологоразведочного оборудования, оборудования подводного добывающего комплекса, катализаторов и технологического оборудования для нефтепереработки, СПГ- оборудования, добавили в министерстве.
"Важно сохранить экспортный потенциал нашего нефтегазового оборудования. Получили положительную характеристику в России – двигаетесь за рубеж. Если мы хотим развить российское нефтегазовое машиностроение как глобальный сектор, то международная референция обязательно понадобится", - подчеркнул Мантуров.