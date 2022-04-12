https://ria.ru/20220412/oborona-1783134978.html

Лукашенко и Путин обсудили оборону Белоруссии и России

Лукашенко и Путин обсудили оборону Белоруссии и России - РИА Новости, 12.04.2022

Лукашенко и Путин обсудили оборону Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным большое внимание было уделено обороне двух... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:41

2022-04-12T15:41

2022-04-12T16:10

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александр лукашенко

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным большое внимание было уделено обороне двух стран."Мы уделили большое внимание в наших переговорах обороне Беларуси и России. Вы знаете, "младший" и "старший" братья создали общую группировку (войск – ред.), общую армию на западе. Нас сейчас дубасят не меньше, чем Россию: "агрессоры и прочее". А они что, не знали, что у нас общая армия? А если общая армия, она не воюет один кусок там, другой сидит дома", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220412/rossiya-1783128126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, украина