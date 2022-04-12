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Лукашенко и Путин обсудили оборону Белоруссии и России - РИА Новости, 12.04.2022
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Лукашенко и Путин обсудили оборону Белоруссии и России
Лукашенко и Путин обсудили оборону Белоруссии и России - РИА Новости, 12.04.2022
Лукашенко и Путин обсудили оборону Белоруссии и России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным большое внимание было уделено обороне двух... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:41
2022-04-12T16:10
в мире
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
украина
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным большое внимание было уделено обороне двух стран."Мы уделили большое внимание в наших переговорах обороне Беларуси и России. Вы знаете, "младший" и "старший" братья создали общую группировку (войск – ред.), общую армию на западе. Нас сейчас дубасят не меньше, чем Россию: "агрессоры и прочее". А они что, не знали, что у нас общая армия? А если общая армия, она не воюет один кусок там, другой сидит дома", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, украина
15:41 12.04.2022 (обновлено: 16:10 12.04.2022)
 
Лукашенко и Путин обсудили оборону Белоруссии и России

Президенты Лукашенко и Путин уделили большое внимание обороне Белоруссии и России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным большое внимание было уделено обороне двух стран.
"Мы уделили большое внимание в наших переговорах обороне Беларуси и России. Вы знаете, "младший" и "старший" братья создали общую группировку (войск – ред.), общую армию на западе. Нас сейчас дубасят не меньше, чем Россию: "агрессоры и прочее". А они что, не знали, что у нас общая армия? А если общая армия, она не воюет один кусок там, другой сидит дома", - сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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