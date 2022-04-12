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Путин обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства - РИА Новости, 12.04.2022
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Путин обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства
Путин обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства - РИА Новости, 12.04.2022
Путин обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства
Россия и Белоруссия уточнили планы совместных военных учений, ход военно-технического сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин по итогам... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:21
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россия
белоруссия
безопасность
владимир путин
александр лукашенко
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия уточнили планы совместных военных учений, ход военно-технического сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой."Проанализировали меры по защите западных рубежей, а также ход военно-технического сотрудничества, уточнили планы совместных учений", - сказал он.
https://ria.ru/20220203/ucheniya-1770850233.html
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россия, белоруссия, безопасность, владимир путин, александр лукашенко
15:21 12.04.2022 (обновлено: 16:41 12.04.2022)
 
Путин обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства

Путин обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства и планы учений

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне Гожский в Гродненской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Бронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области. Архивное фото
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия уточнили планы совместных военных учений, ход военно-технического сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой.
"Проанализировали меры по защите западных рубежей, а также ход военно-технического сотрудничества, уточнили планы совместных учений", - сказал он.
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