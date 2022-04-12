https://ria.ru/20220412/oborona-1783126432.html

Путин обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства

Путин обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства - РИА Новости, 12.04.2022

Путин обсудил с Лукашенко формирование единого оборонного пространства

Россия и Белоруссия уточнили планы совместных военных учений, ход военно-технического сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин по итогам... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:21

2022-04-12T15:21

2022-04-12T16:41

россия

белоруссия

безопасность

владимир путин

александр лукашенко

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия уточнили планы совместных военных учений, ход военно-технического сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой."Проанализировали меры по защите западных рубежей, а также ход военно-технического сотрудничества, уточнили планы совместных учений", - сказал он.

https://ria.ru/20220203/ucheniya-1770850233.html

россия

белоруссия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, белоруссия, безопасность, владимир путин, александр лукашенко