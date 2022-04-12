https://ria.ru/20220412/nyu-york-1783163009.html
В полиции Нью-Йорка пока не знают о мотивах стрельбы в метро
В полиции Нью-Йорка пока не знают о мотивах стрельбы в метро - РИА Новости, 12.04.2022
В полиции Нью-Йорка пока не знают о мотивах стрельбы в метро
В полиции Нью-Йорка пока не берутся судить о мотивах стрельбы в городском метро, ведется расследование, сообщила РИА Новости представитель правоохранительных... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:05
2022-04-12T17:05
2022-04-12T17:22
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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. В полиции Нью-Йорка пока не берутся судить о мотивах стрельбы в городском метро, ведется расследование, сообщила РИА Новости представитель правоохранительных органов.Собеседница агентства отказалась говорить о возможных мотивах нападения, сославшись на продолжающееся расследование."Стрельба подтверждается. Мы все еще на стадии расследования. Мы пытаемся получить больше информации от наших сотрудников на месте", - сказала она.По данным СМИ, в результате нападения пострадали 13 человек, в том числе как минимум пятеро – в результате стрельбы. Подозреваемый, как считается, помимо огнестрельного оружия, применил дымовую шашку на станции метро в нью-йоркском районе Бруклине.
https://ria.ru/20220412/nyu-york-1783162112.html
https://ria.ru/20220412/metro-1783158039.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, нью-йорк, бруклин
17:05 12.04.2022 (обновлено: 17:22 12.04.2022)
В полиции Нью-Йорка пока не знают о мотивах стрельбы в метро
В полиции Нью-Йорка пока не берутся судить о мотивах стрельбы в метро