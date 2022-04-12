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В полиции Нью-Йорка не подтвердили сообщения о взрывных устройствах в метро - РИА Новости, 12.04.2022
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В полиции Нью-Йорка не подтвердили сообщения о взрывных устройствах в метро
В полиции Нью-Йорка не подтвердили сообщения о взрывных устройствах в метро - РИА Новости, 12.04.2022
В полиции Нью-Йорка не подтвердили сообщения о взрывных устройствах в метро
Полиция Нью-Йорка не может подтвердить сообщения СМИ о несработавших взрывных устройствах в городском метро, где произошла стрельба, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:03
2022-04-12T17:24
в мире
нью-йорк
бруклин
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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка не может подтвердить сообщения СМИ о несработавших взрывных устройствах в городском метро, где произошла стрельба, сообщила РИА Новости представитель правоохранительных органов."На данный момент я это подтвердить не могу", - сказала она.По данным СМИ, в результате нападения пострадали 13 человек, в том числе как минимум пятеро – в результате стрельбы. Подозреваемый, как считается, помимо огнестрельного оружия, применил дымовую шашку на станции метро в нью-йоркском районе Бруклине.
https://ria.ru/20220412/metro-1783158039.html
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в мире, нью-йорк, бруклин
17:03 12.04.2022 (обновлено: 17:24 12.04.2022)
 
В полиции Нью-Йорка не подтвердили сообщения о взрывных устройствах в метро

В полиции Нью-Йорка не подтвердили сообщения об обнаружении взрывных устройств в метро

© AP Photo / John MinchilloСотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
Сотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / John Minchillo
Сотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка не может подтвердить сообщения СМИ о несработавших взрывных устройствах в городском метро, где произошла стрельба, сообщила РИА Новости представитель правоохранительных органов.
"На данный момент я это подтвердить не могу", - сказала она.
По данным СМИ, в результате нападения пострадали 13 человек, в том числе как минимум пятеро – в результате стрельбы. Подозреваемый, как считается, помимо огнестрельного оружия, применил дымовую шашку на станции метро в нью-йоркском районе Бруклине.
Сотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
16:50
В метро Нью-Йорка произошла стрельба, есть пострадавшие
 
В миреНью-ЙоркБруклин
 
 
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