https://ria.ru/20220412/nyu-york-1783162112.html
В полиции Нью-Йорка не подтвердили сообщения о взрывных устройствах в метро
В полиции Нью-Йорка не подтвердили сообщения о взрывных устройствах в метро - РИА Новости, 12.04.2022
В полиции Нью-Йорка не подтвердили сообщения о взрывных устройствах в метро
Полиция Нью-Йорка не может подтвердить сообщения СМИ о несработавших взрывных устройствах в городском метро, где произошла стрельба, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:03
2022-04-12T17:03
2022-04-12T17:24
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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка не может подтвердить сообщения СМИ о несработавших взрывных устройствах в городском метро, где произошла стрельба, сообщила РИА Новости представитель правоохранительных органов."На данный момент я это подтвердить не могу", - сказала она.По данным СМИ, в результате нападения пострадали 13 человек, в том числе как минимум пятеро – в результате стрельбы. Подозреваемый, как считается, помимо огнестрельного оружия, применил дымовую шашку на станции метро в нью-йоркском районе Бруклине.
https://ria.ru/20220412/metro-1783158039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк, бруклин
17:03 12.04.2022 (обновлено: 17:24 12.04.2022)
В полиции Нью-Йорка не подтвердили сообщения о взрывных устройствах в метро
В полиции Нью-Йорка не подтвердили сообщения об обнаружении взрывных устройств в метро