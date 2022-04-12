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Оппозиция Австрии раскритиковала поездку канцлера в Москву

Оппозиция Австрии раскритиковала поездку канцлера в Москву - РИА Новости, 12.04.2022

Оппозиция Австрии раскритиковала поездку канцлера в Москву

Социал-демократическая партия Австрии, крупнейшая оппозиционная сила в парламенте страны, раскритиковала поездку канцлера Карла Нехаммера в Москву, назвав ее... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:55

2022-04-12T14:55

2022-04-12T14:55

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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Социал-демократическая партия Австрии, крупнейшая оппозиционная сила в парламенте страны, раскритиковала поездку канцлера Карла Нехаммера в Москву, назвав ее поспешной и неподготовленной.Нехаммер в воскресенье прибыл с визитом в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в подмосковной резиденции Путина в закрытом от прессы режиме. По данным австрийских СМИ, они беседовали 90 минут."Разговоры важны, но поездка Нехаммера в Москву, к сожалению, была поспешна и не согласована с партнерами из ЕС, а также не была согласована ни в федеральном правительстве, ни с федеральным президентом. Беседа могла бы стать шансом, если бы она была лучше подготовлена ​​и скоординирована, но, к сожалению, прошла совершенно безуспешно. Ни прекращения огня, ни гуманитарных коридоров и так далее", - говорится в сообщении партии в Twitter.Согласно заявлению, принятое в одиночку решение о поездке Нехаммера в Москву не преследовало дипломатических целей и уменьшило шансы будущих попыток посредничества.Ранее Нехаммер после встречи с Путиным заявил, что не видит альтернативы прямым переговорам с Москвой, несмотря на все разногласия. Он сказал, что поездка в Москву была для него "долгом". "Долг из ответственности: опробовать все, чтобы остановить военные действия или хотя бы достичь прогресса по гуманитарным вопросам для страдающего гражданского населения Украины", - сказал накануне канцлер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/avstriya-1782996622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, москва, россия, украина