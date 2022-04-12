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В Германии подготовили проект о национализации энергокомпаний, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2022
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В Германии подготовили проект о национализации энергокомпаний, пишут СМИ
В Германии подготовили проект о национализации энергокомпаний, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2022
В Германии подготовили проект о национализации энергокомпаний, пишут СМИ
Министерство экономики ФРГ подготовило законопроект, который предусматривает возможность в чрезвычайной ситуации национализировать компании энергосектора,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:20
2022-04-12T15:24
германия
роберт хабек
энергетика
экономика
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БЕРЛИН, 12 апр - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ подготовило законопроект, который предусматривает возможность в чрезвычайной ситуации национализировать компании энергосектора, сообщает издание Wolfsburger Nachrichten со ссылкой на документ.Новым законопроектом, который подготовил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, в закон об энергобезопасности будут внесены изменения, которые позволят вводит в случае кризиса попечительское управление в предприятиях, которые управляют критической энергетической инфраструктурой, а в чрезвычайных ситуациях национализировать их.Попечительское управление министерство сможет вводить, "когда существует конкретная угроза, что без попечительского управления предприятие не сможет выполнять свои обязательства, необходимые для функционирования государства в секторе энергетики, и будет грозить ущерб безопасности энергоснабжения", пишет издание. Попечительское управление будет вводиться на полгода с возможностью продления.Национализация будет применяться в том случае, если попечительского управления будет не хватать для гарантирования безопасности энергоснабжения. При этом национализация в сопроводительной записке названа "крайней мерой". "В случаях, если попечительское управление или более щадящая мера, как продажа, покажутся недостаточными, может последовать национализация", - цитирует издание пакет документов.
https://ria.ru/20220412/gaz-1783089045.html
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германия, роберт хабек, энергетика, экономика
15:20 12.04.2022 (обновлено: 15:24 12.04.2022)
 
В Германии подготовили проект о национализации энергокомпаний, пишут СМИ

Wolfsburger Nachrichten: проект Минэкономики ФРГ позволит национализировать энергокомпании

© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция Lichterfelde в Берлине
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 апр - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ подготовило законопроект, который предусматривает возможность в чрезвычайной ситуации национализировать компании энергосектора, сообщает издание Wolfsburger Nachrichten со ссылкой на документ.
Новым законопроектом, который подготовил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, в закон об энергобезопасности будут внесены изменения, которые позволят вводит в случае кризиса попечительское управление в предприятиях, которые управляют критической энергетической инфраструктурой, а в чрезвычайных ситуациях национализировать их.
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Попечительское управление министерство сможет вводить, "когда существует конкретная угроза, что без попечительского управления предприятие не сможет выполнять свои обязательства, необходимые для функционирования государства в секторе энергетики, и будет грозить ущерб безопасности энергоснабжения", пишет издание. Попечительское управление будет вводиться на полгода с возможностью продления.
Национализация будет применяться в том случае, если попечительского управления будет не хватать для гарантирования безопасности энергоснабжения. При этом национализация в сопроводительной записке названа "крайней мерой". "В случаях, если попечительское управление или более щадящая мера, как продажа, покажутся недостаточными, может последовать национализация", - цитирует издание пакет документов.
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ГерманияРоберт ХабекЭнергетикаЭкономика
 
 
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