15:20 12.04.2022 (обновлено: 15:24 12.04.2022)
В Германии подготовили проект о национализации энергокомпаний, пишут СМИ
Wolfsburger Nachrichten: проект Минэкономики ФРГ позволит национализировать энергокомпании
© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция Lichterfelde в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 апр - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ подготовило законопроект, который предусматривает возможность в чрезвычайной ситуации национализировать компании энергосектора, сообщает издание Wolfsburger Nachrichten со ссылкой на документ.
Новым законопроектом, который подготовил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, в закон об энергобезопасности будут внесены изменения, которые позволят вводит в случае кризиса попечительское управление в предприятиях, которые управляют критической энергетической инфраструктурой, а в чрезвычайных ситуациях национализировать их.
Попечительское управление министерство сможет вводить, "когда существует конкретная угроза, что без попечительского управления предприятие не сможет выполнять свои обязательства, необходимые для функционирования государства в секторе энергетики, и будет грозить ущерб безопасности энергоснабжения", пишет издание. Попечительское управление будет вводиться на полгода с возможностью продления.
Национализация будет применяться в том случае, если попечительского управления будет не хватать для гарантирования безопасности энергоснабжения. При этом национализация в сопроводительной записке названа "крайней мерой". "В случаях, если попечительское управление или более щадящая мера, как продажа, покажутся недостаточными, может последовать национализация", - цитирует издание пакет документов.