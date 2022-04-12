https://ria.ru/20220412/natsionalizatsiya-1783126007.html

В Германии подготовили проект о национализации энергокомпаний, пишут СМИ

В Германии подготовили проект о национализации энергокомпаний, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2022

В Германии подготовили проект о национализации энергокомпаний, пишут СМИ

Министерство экономики ФРГ подготовило законопроект, который предусматривает возможность в чрезвычайной ситуации национализировать компании энергосектора,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:20

2022-04-12T15:20

2022-04-12T15:24

германия

роберт хабек

энергетика

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781054117_0:14:3616:2048_1920x0_80_0_0_dbec91e5b67d0c21c46e8431e03ca3a7.jpg

БЕРЛИН, 12 апр - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ подготовило законопроект, который предусматривает возможность в чрезвычайной ситуации национализировать компании энергосектора, сообщает издание Wolfsburger Nachrichten со ссылкой на документ.Новым законопроектом, который подготовил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, в закон об энергобезопасности будут внесены изменения, которые позволят вводит в случае кризиса попечительское управление в предприятиях, которые управляют критической энергетической инфраструктурой, а в чрезвычайных ситуациях национализировать их.Попечительское управление министерство сможет вводить, "когда существует конкретная угроза, что без попечительского управления предприятие не сможет выполнять свои обязательства, необходимые для функционирования государства в секторе энергетики, и будет грозить ущерб безопасности энергоснабжения", пишет издание. Попечительское управление будет вводиться на полгода с возможностью продления.Национализация будет применяться в том случае, если попечительского управления будет не хватать для гарантирования безопасности энергоснабжения. При этом национализация в сопроводительной записке названа "крайней мерой". "В случаях, если попечительское управление или более щадящая мера, как продажа, покажутся недостаточными, может последовать национализация", - цитирует издание пакет документов.

https://ria.ru/20220412/gaz-1783089045.html

https://ria.ru/20220401/natsionalizatsiya-1781264973.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, роберт хабек, энергетика, экономика