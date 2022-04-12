https://ria.ru/20220412/natsionalisty-1783188530.html

Подразделения ДНР за сутки уничтожили 67 украинских националистов

Подразделения ДНР за сутки уничтожили 67 украинских националистов - РИА Новости, 12.04.2022

Подразделения ДНР за сутки уничтожили 67 украинских националистов

За сегодняшний день войска ДНР уничтожили более 60 украинских националистов, заявила Народная милиция республики в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T19:16

2022-04-12T19:16

2022-04-12T19:39

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. За сегодняшний день войска ДНР уничтожили более 60 украинских националистов, заявила Народная милиция республики в Telegram-канале."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 67 украинских националистов, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", два бронированных и одно грузовое транспортные средства", — говорится в сообщении.Кроме того, удалось захватить две БМП, четыре 120-миллиметровых миномета и три грузовых транспортных средства с боекомплектом.При этом украинская армия выпустила по ДНР более ста снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152- и 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов, добавили в Народной милиции.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/obstrely-1783188150.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, донбасс