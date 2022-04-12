Рейтинг@Mail.ru
Подразделения ДНР за сутки уничтожили 67 украинских националистов - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/natsionalisty-1783188530.html
Подразделения ДНР за сутки уничтожили 67 украинских националистов
Подразделения ДНР за сутки уничтожили 67 украинских националистов - РИА Новости, 12.04.2022
Подразделения ДНР за сутки уничтожили 67 украинских националистов
За сегодняшний день войска ДНР уничтожили более 60 украинских националистов, заявила Народная милиция республики в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T19:16
2022-04-12T19:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783190180_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_e1cd8d141d79273d45e4777f40a4b498.jpg
ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. За сегодняшний день войска ДНР уничтожили более 60 украинских националистов, заявила Народная милиция республики в Telegram-канале."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 67 украинских националистов, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", два бронированных и одно грузовое транспортные средства", — говорится в сообщении.Кроме того, удалось захватить две БМП, четыре 120-миллиметровых миномета и три грузовых транспортных средства с боекомплектом.При этом украинская армия выпустила по ДНР более ста снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152- и 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов, добавили в Народной милиции.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/obstrely-1783188150.html
донецкая народная республика
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783190180_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ed851ca3db273cd6e2ceb79bd3b8de2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, донбасс
19:16 12.04.2022 (обновлено: 19:39 12.04.2022)
 
Подразделения ДНР за сутки уничтожили 67 украинских националистов

Народная милиция ДНР: военные республики за сутки уничтожили 67 украинских националистов

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР
Боец Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. За сегодняшний день войска ДНР уничтожили более 60 украинских националистов, заявила Народная милиция республики в Telegram-канале.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 67 украинских националистов, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", два бронированных и одно грузовое транспортные средства", — говорится в сообщении.
Кроме того, удалось захватить две БМП, четыре 120-миллиметровых миномета и три грузовых транспортных средства с боекомплектом.
При этом украинская армия выпустила по ДНР более ста снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152- и 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов, добавили в Народной милиции.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жилой дом на улице Пинтера в Донецке, пострадавший в результате обрушения крыши после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 19:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более ста снарядов и мин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала