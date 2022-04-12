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Парламентарии СГ обсудили вопросы приоритетных направлений работы - РИА Новости, 12.04.2022
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Парламентарии СГ обсудили вопросы приоритетных направлений работы
Парламентарии СГ обсудили вопросы приоритетных направлений работы - РИА Новости, 12.04.2022
Парламентарии СГ обсудили вопросы приоритетных направлений работы
Национальная безопасность, суверенитет и развитие цифровой экономики в Союзном государстве являются приоритетными направлениями для особого внимания... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:19
2022-04-12T15:19
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Национальная безопасность, суверенитет и развитие цифровой экономики в Союзном государстве являются приоритетными направлениями для особого внимания Парламентского Собрания России и Белоруссии, сообщила РИА Новости член комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Светлана Любецкая.По ее мнению, основной целью дискуссий на конференции является выработка практических рекомендаций для законодательного регулирования и законодательных механизмов по реализации Союзных программ и реализации задач, которые сегодня остро стоят в области унификации и гармонизации национальных законодательств России и Белоруссии.Парламентарий подчеркнула важность работы в области информационного обеспечения, которая ведется Парламентским собранием, а также образовательной сферы в части подготовки высококвалифицированных специалистов. Все это поможет скорейшей реализации программ СГ."Дискуссии на конференции носят конструктивный диалог проговариваются и берутся для реализации предложения как на сегодняшний день, так и на сренднесрочную перспективу. Системный подход и оперативное решение практических вопросов сегодня были в фокусе внимания секций", - сказала Любецкая.
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белоруссия, россия
15:19 12.04.2022
 

Парламентарии СГ обсудили вопросы приоритетных направлений работы

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДепутат Палаты представителей Национального собрания VII созыва Светлана Любецкая на международной научно-практической конференции "Стратегия развития Союзного государства в условиях глобальных геополитических тенденций"
Депутат Палаты представителей Национального собрания VII созыва Светлана Любецкая на международной научно-практической конференции Стратегия развития Союзного государства в условиях глобальных геополитических тенденций - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Национальная безопасность, суверенитет и развитие цифровой экономики в Союзном государстве являются приоритетными направлениями для особого внимания Парламентского Собрания России и Белоруссии, сообщила РИА Новости член комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Светлана Любецкая.

"Важным является определение основных сфер, на которые должно быть нацелено внимание и сконцентрирована работа. Естественно, на первом месте это вызовы, связанные с обеспечением нацбезопасности, суверенитета, цифровой экономикой и развитие этой сферы в частности, как с точки зрения обеспечения информационной безопасности, так и внедрения ее в те сферы, где граждане ждут ее скорейшей реализации – в вопросах социального развития, трудового обеспечения и других",- отметила Любецкая в кулуарах проходящей на площадке МИА "Россия сегодня" международной научно-практической конференции "Стратегия развития Союзного государства в условиях глобальных геополитических тенденций".

По ее мнению, основной целью дискуссий на конференции является выработка практических рекомендаций для законодательного регулирования и законодательных механизмов по реализации Союзных программ и реализации задач, которые сегодня остро стоят в области унификации и гармонизации национальных законодательств России и Белоруссии.
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Парламентарий подчеркнула важность работы в области информационного обеспечения, которая ведется Парламентским собранием, а также образовательной сферы в части подготовки высококвалифицированных специалистов. Все это поможет скорейшей реализации программ СГ.
"Дискуссии на конференции носят конструктивный диалог проговариваются и берутся для реализации предложения как на сегодняшний день, так и на сренднесрочную перспективу. Системный подход и оперативное решение практических вопросов сегодня были в фокусе внимания секций", - сказала Любецкая.
 
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