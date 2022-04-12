https://ria.ru/20220412/napravleniya-1783125536.html
Парламентарии СГ обсудили вопросы приоритетных направлений работы
Парламентарии СГ обсудили вопросы приоритетных направлений работы - РИА Новости, 12.04.2022
Парламентарии СГ обсудили вопросы приоритетных направлений работы
Национальная безопасность, суверенитет и развитие цифровой экономики в Союзном государстве являются приоритетными направлениями для особого внимания... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:19
2022-04-12T15:19
2022-04-12T15:19
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783123515_0:280:3078:2012_1920x0_80_0_0_fa6d98a88e9c336ffa40da5a0d1ebc20.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Национальная безопасность, суверенитет и развитие цифровой экономики в Союзном государстве являются приоритетными направлениями для особого внимания Парламентского Собрания России и Белоруссии, сообщила РИА Новости член комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Светлана Любецкая.По ее мнению, основной целью дискуссий на конференции является выработка практических рекомендаций для законодательного регулирования и законодательных механизмов по реализации Союзных программ и реализации задач, которые сегодня остро стоят в области унификации и гармонизации национальных законодательств России и Белоруссии.Парламентарий подчеркнула важность работы в области информационного обеспечения, которая ведется Парламентским собранием, а также образовательной сферы в части подготовки высококвалифицированных специалистов. Все это поможет скорейшей реализации программ СГ."Дискуссии на конференции носят конструктивный диалог проговариваются и берутся для реализации предложения как на сегодняшний день, так и на сренднесрочную перспективу. Системный подход и оперативное решение практических вопросов сегодня были в фокусе внимания секций", - сказала Любецкая.
https://ria.ru/20220317/belorussiya-1778656823.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783123515_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_0d72a641b7d3242fed662fbbdc0e8db4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Национальная безопасность, суверенитет и развитие цифровой экономики в Союзном государстве являются приоритетными направлениями для особого внимания Парламентского Собрания России и Белоруссии, сообщила РИА Новости член комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Светлана Любецкая.
"Важным является определение основных сфер, на которые должно быть нацелено внимание и сконцентрирована работа. Естественно, на первом месте это вызовы, связанные с обеспечением нацбезопасности, суверенитета, цифровой экономикой и развитие этой сферы в частности, как с точки зрения обеспечения информационной безопасности, так и внедрения ее в те сферы, где граждане ждут ее скорейшей реализации – в вопросах социального развития, трудового обеспечения и других",- отметила Любецкая в кулуарах проходящей на площадке МИА "Россия сегодня" международной научно-практической конференции "Стратегия развития Союзного государства в условиях глобальных геополитических тенденций".
По ее мнению, основной целью дискуссий на конференции является выработка практических рекомендаций для законодательного регулирования и законодательных механизмов по реализации Союзных программ и реализации задач, которые сегодня остро стоят в области унификации и гармонизации национальных законодательств России
и Белоруссии
.
Парламентарий подчеркнула важность работы в области информационного обеспечения, которая ведется Парламентским собранием, а также образовательной сферы в части подготовки высококвалифицированных специалистов. Все это поможет скорейшей реализации программ СГ.
"Дискуссии на конференции носят конструктивный диалог проговариваются и берутся для реализации предложения как на сегодняшний день, так и на сренднесрочную перспективу. Системный подход и оперативное решение практических вопросов сегодня были в фокусе внимания секций", - сказала Любецкая.