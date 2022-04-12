https://ria.ru/20220412/napravleniya-1783125536.html

Парламентарии СГ обсудили вопросы приоритетных направлений работы

Парламентарии СГ обсудили вопросы приоритетных направлений работы - РИА Новости, 12.04.2022

Парламентарии СГ обсудили вопросы приоритетных направлений работы

Национальная безопасность, суверенитет и развитие цифровой экономики в Союзном государстве являются приоритетными направлениями для особого внимания... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:19

2022-04-12T15:19

2022-04-12T15:19

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Национальная безопасность, суверенитет и развитие цифровой экономики в Союзном государстве являются приоритетными направлениями для особого внимания Парламентского Собрания России и Белоруссии, сообщила РИА Новости член комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Светлана Любецкая.По ее мнению, основной целью дискуссий на конференции является выработка практических рекомендаций для законодательного регулирования и законодательных механизмов по реализации Союзных программ и реализации задач, которые сегодня остро стоят в области унификации и гармонизации национальных законодательств России и Белоруссии.Парламентарий подчеркнула важность работы в области информационного обеспечения, которая ведется Парламентским собранием, а также образовательной сферы в части подготовки высококвалифицированных специалистов. Все это поможет скорейшей реализации программ СГ."Дискуссии на конференции носят конструктивный диалог проговариваются и берутся для реализации предложения как на сегодняшний день, так и на сренднесрочную перспективу. Системный подход и оперативное решение практических вопросов сегодня были в фокусе внимания секций", - сказала Любецкая.

https://ria.ru/20220317/belorussiya-1778656823.html

белоруссия

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия