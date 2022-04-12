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Промывка Крымского моста после зимы началась в Москве - РИА Новости, 12.04.2022
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Промывка Крымского моста после зимы началась в Москве
Промывка Крымского моста после зимы началась в Москве - РИА Новости, 12.04.2022
Промывка Крымского моста после зимы началась в Москве
Промывка Крымского моста после зимы началась в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:53
2022-04-12T13:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
крымский мост
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Промывка Крымского моста после зимы началась в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что на работы потребуется один день. Для этого задействуют бригаду из пяти специалистов и две поливомоечные машины."На время промывки движение автотранспорта и пешеходов не ограничивается", - дополняется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, общество, москва, крымский мост, комплекс городского хозяйства москвы
13:53 12.04.2022
 

Промывка Крымского моста после зимы началась в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник ГБУ "Гормост" производит весеннюю помывку Крымского моста в Москве
Сотрудник ГБУ Гормост производит весеннюю помывку Крымского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Промывка Крымского моста после зимы началась в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня в столице до плюс 12-15, облачно. Продолжаем масштабную уборку города после зимы. Прямо сейчас наши специалисты приступили к промывке Крымского моста. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления очистим чугунные ограждения, гранитные парапеты, лестничные сходы и основания металлической подвесной конструкции моста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на работы потребуется один день. Для этого задействуют бригаду из пяти специалистов и две поливомоечные машины.
"На время промывки движение автотранспорта и пешеходов не ограничивается", - дополняется в сообщении.
Сотрудники коммунальной службы во время промывки фасадов в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 17:56Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве проходят масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМоскваКрымский мостКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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