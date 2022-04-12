https://ria.ru/20220412/most-1783102551.html

Промывка Крымского моста после зимы началась в Москве

Промывка Крымского моста после зимы началась в Москве - РИА Новости, 12.04.2022

Промывка Крымского моста после зимы началась в Москве

Промывка Крымского моста после зимы началась в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:53

2022-04-12T13:53

2022-04-12T13:53

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Промывка Крымского моста после зимы началась в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что на работы потребуется один день. Для этого задействуют бригаду из пяти специалистов и две поливомоечные машины."На время промывки движение автотранспорта и пешеходов не ограничивается", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220409/moskva-1782701183.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, крымский мост, комплекс городского хозяйства москвы