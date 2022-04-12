https://ria.ru/20220412/minzdravy-1783177596.html
Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество
Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество - РИА Новости, 12.04.2022
Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество
Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество, оказание медпомощи населению республик, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:06
2022-04-12T18:06
2022-04-12T18:11
здоровье - общество
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россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество, оказание медпомощи населению республик, сообщили журналистам в пресс-службе российского Минздрава.Согласно сообщению, в Ростовской области состоялась встреча делегации Министерства здравоохранения РФ с министрами здравоохранения Донецкой и Луганской народных республик Александром Оприщенко и Наталией Пащенко."На встрече обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества, организации оказания медицинской помощи населению народных республик, в том числе пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, вопросы обеспечения биобезопасности", - говорится в сообщении российского ведомства.
https://ria.ru/20220412/sluzhba-1783041064.html
донбасс
россия
луганская народная республика
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, донбасс, россия, луганская народная республика, ростовская область, донецкая народная республика, украина, в мире, гуманитарная помощь, ситуация в днр и лнр
18:06 12.04.2022 (обновлено: 18:11 12.04.2022)
Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество
Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили оказание медпомощи населению республик