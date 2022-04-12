Рейтинг@Mail.ru
Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/minzdravy-1783177596.html
Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество
Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество - РИА Новости, 12.04.2022
Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество
Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество, оказание медпомощи населению республик, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:06
2022-04-12T18:11
здоровье - общество
донбасс
россия
луганская народная республика
ростовская область
донецкая народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151905/95/1519059583_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_162c6754c075397b288229ade8f50da5.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество, оказание медпомощи населению республик, сообщили журналистам в пресс-службе российского Минздрава.Согласно сообщению, в Ростовской области состоялась встреча делегации Министерства здравоохранения РФ с министрами здравоохранения Донецкой и Луганской народных республик Александром Оприщенко и Наталией Пащенко."На встрече обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества, организации оказания медицинской помощи населению народных республик, в том числе пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, вопросы обеспечения биобезопасности", - говорится в сообщении российского ведомства.
https://ria.ru/20220412/sluzhba-1783041064.html
донбасс
россия
луганская народная республика
ростовская область
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151905/95/1519059583_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_cf828da7162edee3a10302cbeff32941.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, донбасс, россия, луганская народная республика, ростовская область, донецкая народная республика, украина, в мире, гуманитарная помощь, ситуация в днр и лнр
18:06 12.04.2022 (обновлено: 18:11 12.04.2022)
 
Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество

Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили оказание медпомощи населению республик

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ в Москве
Мужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Мужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество, оказание медпомощи населению республик, сообщили журналистам в пресс-службе российского Минздрава.
Согласно сообщению, в Ростовской области состоялась встреча делегации Министерства здравоохранения РФ с министрами здравоохранения Донецкой и Луганской народных республик Александром Оприщенко и Наталией Пащенко.
"На встрече обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества, организации оказания медицинской помощи населению народных республик, в том числе пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, вопросы обеспечения биобезопасности", - говорится в сообщении российского ведомства.
Церковные свечи - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
10:30Религия
Российских военных попросили обеспечить безопасность на Пасху на Украине
 
Здоровье - ОбществоДонбассРоссияЛуганская Народная РеспубликаРостовская областьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ миреГуманитарная помощьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала