https://ria.ru/20220412/minzdravy-1783177596.html

Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество

Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество - РИА Новости, 12.04.2022

Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество

Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество, оказание медпомощи населению республик, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T18:06

2022-04-12T18:06

2022-04-12T18:11

здоровье - общество

донбасс

россия

луганская народная республика

ростовская область

донецкая народная республика

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151905/95/1519059583_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_162c6754c075397b288229ade8f50da5.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Делегации Минздравов России, ДНР и ЛНР обсудили гуманитарное сотрудничество, оказание медпомощи населению республик, сообщили журналистам в пресс-службе российского Минздрава.Согласно сообщению, в Ростовской области состоялась встреча делегации Министерства здравоохранения РФ с министрами здравоохранения Донецкой и Луганской народных республик Александром Оприщенко и Наталией Пащенко."На встрече обсуждались вопросы гуманитарного сотрудничества, организации оказания медицинской помощи населению народных республик, в том числе пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, вопросы обеспечения биобезопасности", - говорится в сообщении российского ведомства.

https://ria.ru/20220412/sluzhba-1783041064.html

донбасс

россия

луганская народная республика

ростовская область

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, донбасс, россия, луганская народная республика, ростовская область, донецкая народная республика, украина, в мире, гуманитарная помощь, ситуация в днр и лнр