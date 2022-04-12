РИА Новости - события в Москве, России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио

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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220412/mikheeva-1783056391.html
Алла Михеева вспомнила о приставаниях известного человека
Алла Михеева вспомнила о приставаниях известного человека - РИА Новости, 12.04.2022
Алла Михеева вспомнила о приставаниях известного человека
Алла Михеева рассказала о приставаниях известного человека, с которым оказалась рядом на соседних креслах в самолете. Она не уточнила имя звезды, но отметила,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:30
2022-04-12T11:30
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Алла Михеева рассказала о приставаниях известного человека, с которым оказалась рядом на соседних креслах в самолете. Она не уточнила имя звезды, но отметила, что он популярен.В интервью Азамату Мусагалиеву она рассказала, что отдернула руку, а во время обратного полета попросила, чтобы их посадили отдельно. Впоследствии девушка отказалась брать у этой звезды интервью, потому что у нее остался "осадок".Ранее о домогательствах вспомнила Лариса Гузеева.
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знаменитости, шоу-бизнес
11:30 12.04.2022
 
Алла Михеева вспомнила о приставаниях известного человека

Алла Михеева вспомнила о приставаниях известного человека в самолете

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкMercedes-Benz Fashion Week Russia. День третий
Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День третий - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Алла Михеева рассказала о приставаниях известного человека, с которым оказалась рядом на соседних креслах в самолете. Она не уточнила имя звезды, но отметила, что он популярен.

"С нами летела звезда мужского пола – его посадили рядом со мной. Типа Киркорова, но не Киркоров. Для меня взрослый человек, я его уважаю, смотрела его фильмы. Мы мило поговорили – я еще боюсь взлетов и посадок. Я легла потом спать и проснулась от того, что мою руку как-то поглаживают", – вспомнила Алла.

В интервью Азамату Мусагалиеву она рассказала, что отдернула руку, а во время обратного полета попросила, чтобы их посадили отдельно. Впоследствии девушка отказалась брать у этой звезды интервью, потому что у нее остался "осадок".
Ранее о домогательствах вспомнила Лариса Гузеева.
Телеведущая Елена Проклова - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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