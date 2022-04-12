РИА Новости - события в Москве, России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио

https://ria.ru/20220412/mikheeva-1783056391.html

Алла Михеева вспомнила о приставаниях известного человека

Алла Михеева вспомнила о приставаниях известного человека - РИА Новости, 12.04.2022

Алла Михеева вспомнила о приставаниях известного человека

Алла Михеева рассказала о приставаниях известного человека, с которым оказалась рядом на соседних креслах в самолете. Она не уточнила имя звезды, но отметила,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:30

2022-04-12T11:30

2022-04-12T11:30

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Алла Михеева рассказала о приставаниях известного человека, с которым оказалась рядом на соседних креслах в самолете. Она не уточнила имя звезды, но отметила, что он популярен.В интервью Азамату Мусагалиеву она рассказала, что отдернула руку, а во время обратного полета попросила, чтобы их посадили отдельно. Впоследствии девушка отказалась брать у этой звезды интервью, потому что у нее остался "осадок".Ранее о домогательствах вспомнила Лариса Гузеева.

https://ria.ru/20220118/proklova-1768420888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес