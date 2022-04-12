РИА Новости - события в Москве, России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио

Алла Михеева вспомнила о приставаниях известного человека
Алла Михеева вспомнила о приставаниях известного человека в самолете
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкMercedes-Benz Fashion Week Russia. День третий
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Алла Михеева рассказала о приставаниях известного человека, с которым оказалась рядом на соседних креслах в самолете. Она не уточнила имя звезды, но отметила, что он популярен.
"С нами летела звезда мужского пола – его посадили рядом со мной. Типа Киркорова, но не Киркоров. Для меня взрослый человек, я его уважаю, смотрела его фильмы. Мы мило поговорили – я еще боюсь взлетов и посадок. Я легла потом спать и проснулась от того, что мою руку как-то поглаживают", – вспомнила Алла.
В интервью Азамату Мусагалиеву она рассказала, что отдернула руку, а во время обратного полета попросила, чтобы их посадили отдельно. Впоследствии девушка отказалась брать у этой звезды интервью, потому что у нее остался "осадок".
Ранее о домогательствах вспомнила Лариса Гузеева.