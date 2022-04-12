https://ria.ru/20220412/lvova-1783075597.html
"Не заглядывай в чужую постель": молодая жена Бутмана ответила на хейт
"Не заглядывай в чужую постель": молодая жена Бутмана ответила на хейт - РИА Новости, 12.04.2022
"Не заглядывай в чужую постель": молодая жена Бутмана ответила на хейт
Молодая супруга Игоря Бутмана Анна Львова в социальных сетях ответила на хейт. Она отметила, что у тех, кто поливает грязью незнакомых людей, видимо, не было... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:40
2022-04-12T13:40
2022-04-12T13:40
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игорь бутман
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Молодая супруга Игоря Бутмана Анна Львова в социальных сетях ответила на хейт. Она отметила, что у тех, кто поливает грязью незнакомых людей, видимо, не было должного воспитания.Она пожелала пользователям личного счастья.Фотографиями со свадебного мероприятия Львова поделилась в социальных сетях 1 апреля. Одной из первых пару поздравила Лариса Долина.Композитор старался не афишировать свой роман. О том, что пара встречается, стало известно в 2020-м году. В СМИ отмечали, что девушка раньше работала журналистом.
https://ria.ru/20220222/butman-1774142202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, игорь бутман
"Не заглядывай в чужую постель": молодая жена Бутмана ответила на хейт
Молодая жена Игоря Бутмана Анна Львова ответила на хейт
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Молодая супруга Игоря Бутмана Анна Львова в социальных сетях ответила на хейт. Она отметила, что у тех, кто поливает грязью незнакомых людей, видимо, не было должного воспитания.
"Никогда не заглядывай в чужой кошелек и в чужую постель". Я благодарна родителям, что эта фраза присутствовала в моем воспитании! Мне искренне жаль всех, кого этому не научили… Сначала мне было это даже удивительно, как возможно поливать грязью незнакомых людей, писать огромные комментарии, рассуждая о чужой жизни. Потом я вспомнила, что у них просто не было таких замечательных родителей, как у меня", – написала девушка.
Она пожелала пользователям личного счастья.
"Все, что остается – пожелать не захлебнуться собственной желчью. И, конечно, личного счастья, которое затмит интерес и желание тратить время на сплетни", – заключила Анна.
Фотографиями со свадебного мероприятия Львова поделилась в социальных сетях 1 апреля. Одной из первых пару поздравила
Лариса Долина.
Композитор старался не афишировать свой роман. О том, что пара встречается, стало известно в 2020-м году. В СМИ отмечали, что девушка раньше работала журналистом.