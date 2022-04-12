https://ria.ru/20220412/lvova-1783075597.html

"Не заглядывай в чужую постель": молодая жена Бутмана ответила на хейт

"Не заглядывай в чужую постель": молодая жена Бутмана ответила на хейт - РИА Новости, 12.04.2022

"Не заглядывай в чужую постель": молодая жена Бутмана ответила на хейт

Молодая супруга Игоря Бутмана Анна Львова в социальных сетях ответила на хейт. Она отметила, что у тех, кто поливает грязью незнакомых людей, видимо, не было... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:40

2022-04-12T13:40

2022-04-12T13:40

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Молодая супруга Игоря Бутмана Анна Львова в социальных сетях ответила на хейт. Она отметила, что у тех, кто поливает грязью незнакомых людей, видимо, не было должного воспитания.Она пожелала пользователям личного счастья.Фотографиями со свадебного мероприятия Львова поделилась в социальных сетях 1 апреля. Одной из первых пару поздравила Лариса Долина.Композитор старался не афишировать свой роман. О том, что пара встречается, стало известно в 2020-м году. В СМИ отмечали, что девушка раньше работала журналистом.

https://ria.ru/20220222/butman-1774142202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, игорь бутман