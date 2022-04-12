https://ria.ru/20220412/london-1783109919.html
В аэропортах Лондона отменены десятки рейсов
В аэропортах Лондона отменены десятки рейсов - РИА Новости, 12.04.2022
В аэропортах Лондона отменены десятки рейсов
Десятки рейсов отменены в аэропортах Лондона из-за нехватки персонала на фоне наплыва пассажиров перед пасхальными праздничными выходными, пишет газета... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:12
2022-04-12T15:12
2022-04-12T15:12
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ЛОНДОН, 12 апр — РИА Новости. Десятки рейсов отменены в аэропортах Лондона из-за нехватки персонала на фоне наплыва пассажиров перед пасхальными праздничными выходными, пишет газета Guardian.По данным издания, British Airways отменила по меньшей мере 64 внутренних рейса и полетов в европейские страны из аэропорта Хитроy, а авиакомпания EasyJet – 25 рейсов в аэропорт Гатвик.За последнюю неделю в аэровокзалах по всей Британии выстраиваются большие очереди из-за того, что родители с детьми отправляются на каникулы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, аэропорты, авиакомпании, великобритания, лондон
В аэропортах Лондона отменены десятки рейсов
Десятки рейсов отменены в аэропортах Лондона из-за большого наплыва пассажиров
ЛОНДОН, 12 апр — РИА Новости. Десятки рейсов отменены в аэропортах Лондона из-за нехватки персонала на фоне наплыва пассажиров перед пасхальными праздничными выходными, пишет газета Guardian.
По данным издания, British Airways отменила по меньшей мере 64 внутренних рейса и полетов в европейские страны из аэропорта Хитроy, а авиакомпания EasyJet – 25 рейсов в аэропорт Гатвик.
За последнюю неделю в аэровокзалах по всей Британии выстраиваются большие очереди из-за того, что родители с детьми отправляются на каникулы.