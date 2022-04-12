https://ria.ru/20220412/london-1783109919.html

В аэропортах Лондона отменены десятки рейсов

В аэропортах Лондона отменены десятки рейсов - РИА Новости, 12.04.2022

В аэропортах Лондона отменены десятки рейсов

Десятки рейсов отменены в аэропортах Лондона из-за нехватки персонала на фоне наплыва пассажиров перед пасхальными праздничными выходными, пишет газета... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:12

2022-04-12T15:12

2022-04-12T15:12

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ЛОНДОН, 12 апр — РИА Новости. Десятки рейсов отменены в аэропортах Лондона из-за нехватки персонала на фоне наплыва пассажиров перед пасхальными праздничными выходными, пишет газета Guardian.По данным издания, British Airways отменила по меньшей мере 64 внутренних рейса и полетов в европейские страны из аэропорта Хитроy, а авиакомпания EasyJet – 25 рейсов в аэропорт Гатвик.За последнюю неделю в аэровокзалах по всей Британии выстраиваются большие очереди из-за того, что родители с детьми отправляются на каникулы.

https://ria.ru/20220315/velikobritaniya-1778211433.html

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Лана Баева

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