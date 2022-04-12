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Москвичам напомнили об опасности выхода на весенний лед - РИА Новости, 12.04.2022
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Москвичам напомнили об опасности выхода на весенний лед
Москвичам напомнили об опасности выхода на весенний лед - РИА Новости, 12.04.2022
Москвичам напомнили об опасности выхода на весенний лед
Выход на весенний лед, ставший максимально тонким, опасен для жизни, только за два дня московские спасатели вернули на берег троих человек, сообщается в... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:07
2022-04-12T14:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Выход на весенний лед, ставший максимально тонким, опасен для жизни, только за два дня московские спасатели вернули на берег троих человек, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что один из инцидентов произошел на Ангарских прудах в Москве. Мужчина с собакой дошел по льду до островка, но обратно вернуться не смог. На помощь прибыли спасатели. Они доставили мужчину и его питомца на берег."Выход на весенний лед опасен для жизни! На водоемах уже не осталось ледового покрытия, способного выдержать вес человека или животного. Не нарушайте правила личной безопасности и не спускайте собак с поводка", - подчеркнули в комплексе.
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общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы
14:07 12.04.2022
 

Москвичам напомнили об опасности выхода на весенний лед

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыСотрудник спасательной службы на во время спасательных работ
Сотрудник спасательной службы на во время спасательных работ - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Выход на весенний лед, ставший максимально тонким, опасен для жизни, только за два дня московские спасатели вернули на берег троих человек, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Регулярно напоминаем об опасности выхода на весенний лед, который уже давно стал максимально тонким. Однако до сих пор есть горожане, которые не прочь испытать судьбу, нарушив правила безопасности. Так, только за два дня московские спасатели вернули на берег троих человек, двое из них были с собаками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из инцидентов произошел на Ангарских прудах в Москве. Мужчина с собакой дошел по льду до островка, но обратно вернуться не смог. На помощь прибыли спасатели. Они доставили мужчину и его питомца на берег.
"Выход на весенний лед опасен для жизни! На водоемах уже не осталось ледового покрытия, способного выдержать вес человека или животного. Не нарушайте правила личной безопасности и не спускайте собак с поводка", - подчеркнули в комплексе.
Спасатели на воздушной подушке - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 16:51
Спасатели на воздушной подушкеПришла весна, а это значит, на водоемах сейчас небезопасно. Из-за тонкого льда высок риск провалиться в холодную воду. Для предотвращения подобных случаев в Москве работают отряды спасателей. Мы узнали, как проходит их рабочий день и даже стали свидетелями спасения человека!
 
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