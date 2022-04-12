https://ria.ru/20220412/led-1783105001.html

Москвичам напомнили об опасности выхода на весенний лед

Москвичам напомнили об опасности выхода на весенний лед - РИА Новости, 12.04.2022

Москвичам напомнили об опасности выхода на весенний лед

Выход на весенний лед, ставший максимально тонким, опасен для жизни, только за два дня московские спасатели вернули на берег троих человек, сообщается в... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:07

2022-04-12T14:07

2022-04-12T14:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

комплекс городского хозяйства москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783102939_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_8f29a43a8ce98c64d5a40cf50b5aa008.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Выход на весенний лед, ставший максимально тонким, опасен для жизни, только за два дня московские спасатели вернули на берег троих человек, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что один из инцидентов произошел на Ангарских прудах в Москве. Мужчина с собакой дошел по льду до островка, но обратно вернуться не смог. На помощь прибыли спасатели. Они доставили мужчину и его питомца на берег."Выход на весенний лед опасен для жизни! На водоемах уже не осталось ледового покрытия, способного выдержать вес человека или животного. Не нарушайте правила личной безопасности и не спускайте собак с поводка", - подчеркнули в комплексе.

https://ria.ru/20220404/spasateli-1781734536.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы