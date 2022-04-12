Москвичам напомнили об опасности выхода на весенний лед
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыСотрудник спасательной службы на во время спасательных работ
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Выход на весенний лед, ставший максимально тонким, опасен для жизни, только за два дня московские спасатели вернули на берег троих человек, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Регулярно напоминаем об опасности выхода на весенний лед, который уже давно стал максимально тонким. Однако до сих пор есть горожане, которые не прочь испытать судьбу, нарушив правила безопасности. Так, только за два дня московские спасатели вернули на берег троих человек, двое из них были с собаками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из инцидентов произошел на Ангарских прудах в Москве. Мужчина с собакой дошел по льду до островка, но обратно вернуться не смог. На помощь прибыли спасатели. Они доставили мужчину и его питомца на берег.
"Выход на весенний лед опасен для жизни! На водоемах уже не осталось ледового покрытия, способного выдержать вес человека или животного. Не нарушайте правила личной безопасности и не спускайте собак с поводка", - подчеркнули в комплексе.
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