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Наноспутник "Кузбасс-300" запустят в космос в августе - РИА Новости, 12.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220412/kuzgtu-1783068678.html
Наноспутник "Кузбасс-300" запустят в космос в августе
Наноспутник "Кузбасс-300" запустят в космос в августе - РИА Новости, 12.04.2022
Наноспутник "Кузбасс-300" запустят в космос в августе
Наноспутник "Кузбасс-300", созданный учеными Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева в рамках сотрудничества с... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:08
2022-04-12T12:13
наука
навигатор абитуриента
космос - риа наука
кемерово
россия
кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
университетская наука
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КЕМЕРОВО, 12 апр – РИА Новости. Наноспутник "Кузбасс-300", созданный учеными Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева в рамках сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос", запустят в космос в августе 2022 года, сообщил на пресс-конференции, посвященной проведению международного фестиваля "Ночь Юрия Гагарина", ректор вуза Алексей Яковлев.Ранее приурочить запуск спутника планировалось к 300-летию с начала промышленного освоения региона, которое Кузбасс отметил в 2021 году.Ректор вуза добавил, что наноспутник "Кузбасс-300" отличается маленьким весом – до 4 килограммов. Спутник будет работать в открытом космическом пространстве и сможет передавать на Землю как телеметрические данные, так и цифровые сигналы изображения. Также спутник "Кузбасс-300" будет транслировать на Землю и голосовые сообщения.
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навигатор абитуриента, космос - риа наука, кемерово, россия, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева, университетская наука
12:08 12.04.2022 (обновлено: 12:13 12.04.2022)
 

Наноспутник "Кузбасс-300" запустят в космос в августе

© Фото : SPUTNIXНано-спутник "Кузбасс-300"
Нано-спутник Кузбасс-300 - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : SPUTNIX
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КЕМЕРОВО, 12 апр – РИА Новости. Наноспутник "Кузбасс-300", созданный учеными Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева в рамках сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос", запустят в космос в августе 2022 года, сообщил на пресс-конференции, посвященной проведению международного фестиваля "Ночь Юрия Гагарина", ректор вуза Алексей Яковлев.
Ранее приурочить запуск спутника планировалось к 300-летию с начала промышленного освоения региона, которое Кузбасс отметил в 2021 году.

"Создание спутника приурочено к 300-летию Кузбасса… Программа "Роскосмоса" очень сжатая, и очень трудно попасть в этот регламент, но я хочу всех обрадовать, что наш спутник полетит 9 августа в этом году. "Главкосмос" уже подтвердил, что он летит на "Союзе", транспортном корабле, стартует с нашего космодрома Байконур и выйдет в этом году на орбиту", – сказал Яковлев.

Ректор вуза добавил, что наноспутник "Кузбасс-300" отличается маленьким весом – до 4 килограммов. Спутник будет работать в открытом космическом пространстве и сможет передавать на Землю как телеметрические данные, так и цифровые сигналы изображения. Также спутник "Кузбасс-300" будет транслировать на Землю и голосовые сообщения.
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НаукаНавигатор абитуриентаКосмос - РИА НаукаКемеровоРоссияКузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. ГорбачеваУниверситетская наука
 
 
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