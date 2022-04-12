Наноспутник "Кузбасс-300" запустят в космос в августе

"Создание спутника приурочено к 300-летию Кузбасса… Программа "Роскосмоса" очень сжатая, и очень трудно попасть в этот регламент, но я хочу всех обрадовать, что наш спутник полетит 9 августа в этом году. "Главкосмос" уже подтвердил, что он летит на "Союзе", транспортном корабле, стартует с нашего космодрома Байконур и выйдет в этом году на орбиту", – сказал Яковлев.