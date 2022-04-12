https://ria.ru/20220412/kuzgtu-1783068678.html
Наноспутник "Кузбасс-300" запустят в космос в августе
Наноспутник "Кузбасс-300" запустят в космос в августе - РИА Новости, 12.04.2022
Наноспутник "Кузбасс-300" запустят в космос в августе
Наноспутник "Кузбасс-300", созданный учеными Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева в рамках сотрудничества с... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:08
2022-04-12T12:08
2022-04-12T12:13
наука
навигатор абитуриента
космос - риа наука
кемерово
россия
кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
университетская наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783070703_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_1c2f7d971db3810a373c682ad7586738.jpg
КЕМЕРОВО, 12 апр – РИА Новости. Наноспутник "Кузбасс-300", созданный учеными Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева в рамках сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос", запустят в космос в августе 2022 года, сообщил на пресс-конференции, посвященной проведению международного фестиваля "Ночь Юрия Гагарина", ректор вуза Алексей Яковлев.Ранее приурочить запуск спутника планировалось к 300-летию с начала промышленного освоения региона, которое Кузбасс отметил в 2021 году.Ректор вуза добавил, что наноспутник "Кузбасс-300" отличается маленьким весом – до 4 килограммов. Спутник будет работать в открытом космическом пространстве и сможет передавать на Землю как телеметрические данные, так и цифровые сигналы изображения. Также спутник "Кузбасс-300" будет транслировать на Землю и голосовые сообщения.
https://ria.ru/20220412/kosmos-1782978789.html
кемерово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783070703_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_bb57d31ecf0de0f55ed1af5194f6ad74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, космос - риа наука, кемерово, россия, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева, университетская наука