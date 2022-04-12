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Более 150 культмероприятий провели в Подмосковье для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 12.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220412/kultmeropriyatiya-1783127784.html
Более 150 культмероприятий провели в Подмосковье для беженцев из Донбасса
Более 150 культмероприятий провели в Подмосковье для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 12.04.2022
Более 150 культмероприятий провели в Подмосковье для беженцев из Донбасса
В Московской области с начала марта для беженцев из ДНР и ЛНР организовали свыше 150 культурных мероприятий, сообщили в пресс-службе регионального комитета... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:37
2022-04-12T15:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московский губернский театр
россия
днр
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Московской области с начала марта для беженцев из ДНР и ЛНР организовали свыше 150 культурных мероприятий, сообщили в пресс-службе регионального комитета туризма."В Подмосковье с 5 марта при поддержке министерства культуры РФ, министерства обороны РФ, министерства культуры Московской области было организовано свыше 150 культурно-массовых мероприятий для жителей Луганской и Донецкой народных республик, временно проживающих на территории региона. Наибольшей популярностью среди эвакуированных граждан Донбасса пользовались концертные программы. Их посетили свыше 2,3 тысячи человек", - сказано в сообщении.Более 1 тысячи жителей ЛНР и ДНР посетили театральную постановку "Маленького принца" в Московской губернском театре, оперу "Степан Калашников" в Ступинском дворце культуры и другие, добавили в комитете. Ещё 300 человек побывали на выступлениях команд КВН.
https://ria.ru/20220319/kontsert-1779053576.html
московская область (подмосковье)
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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московская область (подмосковье), московский губернский театр, россия, днр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, лнр, луганская народная республика, донбасс
15:37 12.04.2022
 

Более 150 культмероприятий провели в Подмосковье для беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗрители в Московском Губернском театре.
Зрители в Московском Губернском театре. - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Московской области с начала марта для беженцев из ДНР и ЛНР организовали свыше 150 культурных мероприятий, сообщили в пресс-службе регионального комитета туризма.
Подмосковье с 5 марта при поддержке министерства культуры РФ, министерства обороны РФ, министерства культуры Московской области было организовано свыше 150 культурно-массовых мероприятий для жителей Луганской и Донецкой народных республик, временно проживающих на территории региона. Наибольшей популярностью среди эвакуированных граждан Донбасса пользовались концертные программы. Их посетили свыше 2,3 тысячи человек", - сказано в сообщении.
Более 1 тысячи жителей ЛНР и ДНР посетили театральную постановку "Маленького принца" в Московской губернском театре, оперу "Степан Калашников" в Ступинском дворце культуры и другие, добавили в комитете. Ещё 300 человек побывали на выступлениях команд КВН.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время концерта для жителей Донбасса
19 марта, 19:35Новости Подмосковья
Концерт для жителей Донбасса прошел в Подмосковье
 
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