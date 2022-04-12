https://ria.ru/20220412/kultmeropriyatiya-1783127784.html

Более 150 культмероприятий провели в Подмосковье для беженцев из Донбасса

Более 150 культмероприятий провели в Подмосковье для беженцев из Донбасса - РИА Новости, 12.04.2022

Более 150 культмероприятий провели в Подмосковье для беженцев из Донбасса

В Московской области с начала марта для беженцев из ДНР и ЛНР организовали свыше 150 культурных мероприятий, сообщили в пресс-службе регионального комитета... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:37

2022-04-12T15:37

2022-04-12T15:37

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Московской области с начала марта для беженцев из ДНР и ЛНР организовали свыше 150 культурных мероприятий, сообщили в пресс-службе регионального комитета туризма."В Подмосковье с 5 марта при поддержке министерства культуры РФ, министерства обороны РФ, министерства культуры Московской области было организовано свыше 150 культурно-массовых мероприятий для жителей Луганской и Донецкой народных республик, временно проживающих на территории региона. Наибольшей популярностью среди эвакуированных граждан Донбасса пользовались концертные программы. Их посетили свыше 2,3 тысячи человек", - сказано в сообщении.Более 1 тысячи жителей ЛНР и ДНР посетили театральную постановку "Маленького принца" в Московской губернском театре, оперу "Степан Калашников" в Ступинском дворце культуры и другие, добавили в комитете. Ещё 300 человек побывали на выступлениях команд КВН.

https://ria.ru/20220319/kontsert-1779053576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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