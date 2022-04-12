Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор заблокировал интернет-издание о криптовалютах - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/kriptovalyuta-1783161711.html
Роскомнадзор заблокировал интернет-издание о криптовалютах
Роскомнадзор заблокировал интернет-издание о криптовалютах - РИА Новости, 12.04.2022
Роскомнадзор заблокировал интернет-издание о криптовалютах
Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию о криптовалютах forklog.com, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:03
2022-04-12T17:03
криптовалюта
технологии
общество
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152587/60/1525876046_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_6730dfec524d7092a50d5c6da6486b0c.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию о криптовалютах forklog.com, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта forklog.com есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Forklog - интернет-издание о криптовалютах основанное в 2014 году Анатолием Капланом.
https://ria.ru/20220411/vlozheniya-1782943362.html
https://ria.ru/20220406/zameschenie-1782002527.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152587/60/1525876046_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_29151ba6ec54a484de6e7e28cf703a9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
криптовалюта, технологии, общество, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, происшествия
17:03 12.04.2022
 
Роскомнадзор заблокировал интернет-издание о криптовалютах

Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию о криптовалютах forklog.com

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию о криптовалютах forklog.com, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.
Адрес сайта forklog.com есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 16:45
Вложения в криптовалюты могут быть полностью утеряны, заявили в Центробанке
В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".
Forklog - интернет-издание о криптовалютах основанное в 2014 году Анатолием Капланом.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 07:13
Банк России заявил об угрозе замещения рубля криптовалютами
 
КриптовалютаТехнологииОбществоГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала