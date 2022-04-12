https://ria.ru/20220412/kriptovalyuta-1783161711.html
Роскомнадзор заблокировал интернет-издание о криптовалютах
Роскомнадзор заблокировал интернет-издание о криптовалютах - РИА Новости, 12.04.2022
Роскомнадзор заблокировал интернет-издание о криптовалютах
Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию о криптовалютах forklog.com, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:03
2022-04-12T17:03
2022-04-12T17:03
криптовалюта
технологии
общество
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию о криптовалютах forklog.com, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта forklog.com есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Forklog - интернет-издание о криптовалютах основанное в 2014 году Анатолием Капланом.
https://ria.ru/20220411/vlozheniya-1782943362.html
https://ria.ru/20220406/zameschenie-1782002527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
криптовалюта, технологии, общество, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, происшествия
Роскомнадзор заблокировал интернет-издание о криптовалютах
Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию о криптовалютах forklog.com