https://ria.ru/20220412/kriptovalyuta-1783161711.html

Роскомнадзор заблокировал интернет-издание о криптовалютах

Роскомнадзор заблокировал интернет-издание о криптовалютах - РИА Новости, 12.04.2022

Роскомнадзор заблокировал интернет-издание о криптовалютах

Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию о криптовалютах forklog.com, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:03

2022-04-12T17:03

2022-04-12T17:03

криптовалюта

технологии

общество

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

происшествия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию о криптовалютах forklog.com, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта forklog.com есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Forklog - интернет-издание о криптовалютах основанное в 2014 году Анатолием Капланом.

https://ria.ru/20220411/vlozheniya-1782943362.html

https://ria.ru/20220406/zameschenie-1782002527.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

криптовалюта, технологии, общество, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, происшествия