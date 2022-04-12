https://ria.ru/20220412/kreditovanie-1783081265.html

МСП Банк запустил льготное кредитование на инвестиционные цели

МСП Банк запустил льготное кредитование на инвестиционные цели - РИА Новости, 12.04.2022

МСП Банк запустил льготное кредитование на инвестиционные цели

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), приступил к льготному кредитованию малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели в рамках совместной программы РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:42

2022-04-12T12:42

2022-04-12T12:42

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), приступил к льготному кредитованию малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели в рамках совместной программы КМСП и правительства Москвы, сообщает пресс-служба банка.Для снижения процентной ставки по кредитным договорам МСП Банка правительство Москвы направит 1 миллиард рублей. В результате процентная ставка по кредитам составит 7% годовых для малых предприятий и 5,5% – для средних, говорится в сообщении.Условия программы доступны для субъектов МСП, реализующих инвестиционные программы в сфере науки, промышленности и информационных технологий.Максимальный срок кредита составляет 7 лет, при этом период его субсидирования – 3 года. Доля расходов на оборотные средства, такие как закупка сырья и материалов, при запуске проекта должна быть не более 30%, а размер собственных средств в проекте – не менее 25%, уточнили в банке.Для участия в программе предпринимателям нужно зарегистрироваться на сайте i.moscow, а после присвоения статуса участника Московского инновационного кластера - подать заявку с описанием проекта, сведений о заемщике и параметров требуемого кредита. Эксперты кластера проверят проект на соответствие критериям программы, после чего в личном кабинете на сайте МСП Банка необходимо подгрузить документы для кредитной заявки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, москва, ипотека, новости компаний - экономика, корпорация мсп