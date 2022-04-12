https://ria.ru/20220412/kreditovanie-1783081265.html
МСП Банк запустил льготное кредитование на инвестиционные цели
МСП Банк запустил льготное кредитование на инвестиционные цели - РИА Новости, 12.04.2022
МСП Банк запустил льготное кредитование на инвестиционные цели
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), приступил к льготному кредитованию малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели в рамках совместной программы РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:42
2022-04-12T12:42
2022-04-12T12:42
мсп банк
москва
ипотека
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), приступил к льготному кредитованию малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели в рамках совместной программы КМСП и правительства Москвы, сообщает пресс-служба банка.Для снижения процентной ставки по кредитным договорам МСП Банка правительство Москвы направит 1 миллиард рублей. В результате процентная ставка по кредитам составит 7% годовых для малых предприятий и 5,5% – для средних, говорится в сообщении.Условия программы доступны для субъектов МСП, реализующих инвестиционные программы в сфере науки, промышленности и информационных технологий.Максимальный срок кредита составляет 7 лет, при этом период его субсидирования – 3 года. Доля расходов на оборотные средства, такие как закупка сырья и материалов, при запуске проекта должна быть не более 30%, а размер собственных средств в проекте – не менее 25%, уточнили в банке.Для участия в программе предпринимателям нужно зарегистрироваться на сайте i.moscow, а после присвоения статуса участника Московского инновационного кластера - подать заявку с описанием проекта, сведений о заемщике и параметров требуемого кредита. Эксперты кластера проверят проект на соответствие критериям программы, после чего в личном кабинете на сайте МСП Банка необходимо подгрузить документы для кредитной заявки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мсп банк, москва, ипотека, новости компаний - экономика, корпорация мсп
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), приступил к льготному кредитованию малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели в рамках совместной программы КМСП и правительства Москвы, сообщает пресс-служба банка.
Для снижения процентной ставки по кредитным договорам МСП Банка
правительство Москвы
направит 1 миллиард рублей. В результате процентная ставка по кредитам составит 7% годовых для малых предприятий и 5,5% – для средних, говорится в сообщении.
Условия программы доступны для субъектов МСП, реализующих инвестиционные программы в сфере науки, промышленности и информационных технологий.
"Для получения займа на льготных условиях заявитель должен быть налогоплательщиком на территории Москвы и участником Московского инновационного кластера. Продолжительность работы компании на момент подачи заявки должна быть не менее года, а создаваемый продукт либо включен в перечень товаров народного потребления, либо быть импортозамещающим. Максимальный размер субсидируемого кредита на заемщика составляет 300 миллионов рублей", – рассказал заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов.
Максимальный срок кредита составляет 7 лет, при этом период его субсидирования – 3 года. Доля расходов на оборотные средства, такие как закупка сырья и материалов, при запуске проекта должна быть не более 30%, а размер собственных средств в проекте – не менее 25%, уточнили в банке.
Для участия в программе предпринимателям нужно зарегистрироваться на сайте i.moscow
, а после присвоения статуса участника Московского инновационного кластера - подать заявку
с описанием проекта, сведений о заемщике и параметров требуемого кредита. Эксперты кластера проверят проект на соответствие критериям программы, после чего в личном кабинете на сайте МСП Банка
необходимо подгрузить документы для кредитной заявки.