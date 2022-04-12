Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал ситуацию с COVID-19 в России "спокойной, но не стерильной" - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783161040.html
Медведев назвал ситуацию с COVID-19 в России "спокойной, но не стерильной"
Медведев назвал ситуацию с COVID-19 в России "спокойной, но не стерильной" - РИА Новости, 12.04.2022
Медведев назвал ситуацию с COVID-19 в России "спокойной, но не стерильной"
Ситуация с распространением коронавируса в России относительно спокойна, но еще не стерильна, поэтому нужно быть готовым к всплескам, заявил зампред совбеза РФ... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:01
2022-04-12T17:32
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757604810_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_5909f897b202ef9ca8165a2c1ece3442.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в России относительно спокойна, но еще не стерильна, поэтому нужно быть готовым к всплескам, заявил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев."У нас сейчас ситуация относительно успокоилась, хотя она все равно не является стерильной или безопасной абсолютно. но это связано с целым рядом процессов, которые предстоит проанализировать и осознать. Во многих государствах снимаются санитарно-эпидемиологические ограничения, в том числе, для туристов, но вирус по понятным причинам никуда не исчез", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.Он обратил внимание на ситуацию в Китае."Есть весьма тревожные новости из Китая, где пандемия набирает обороты. Крупнейшая вспышка коронавируса привела к весьма жестким карантинным ограничениям, например в Шанхае. Поэтому нам очень важно не ослаблять и межведомственное взаимодействие по этой теме, быть готовым к любым новым всплескам коронавируса и появлению иных опасных инфекций", - добавил он.
https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783044325.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757604810_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_eb906a7cac29cfc3d661a19c7c886880.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, дмитрий медведев
17:01 12.04.2022 (обновлено: 17:32 12.04.2022)
 
Медведев назвал ситуацию с COVID-19 в России "спокойной, но не стерильной"

Медведев: ситуация с распространением COVID-19 в России спокойная, но пока не стерильная

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в COVID-госпитале на базе Северо-Осетинской республиканской клинической больницы во Владикавказе
Медицинский работник в COVID-госпитале на базе Северо-Осетинской республиканской клинической больницы во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в COVID-госпитале на базе Северо-Осетинской республиканской клинической больницы во Владикавказе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в России относительно спокойна, но еще не стерильна, поэтому нужно быть готовым к всплескам, заявил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"У нас сейчас ситуация относительно успокоилась, хотя она все равно не является стерильной или безопасной абсолютно. но это связано с целым рядом процессов, которые предстоит проанализировать и осознать. Во многих государствах снимаются санитарно-эпидемиологические ограничения, в том числе, для туристов, но вирус по понятным причинам никуда не исчез", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
Он обратил внимание на ситуацию в Китае.
"Есть весьма тревожные новости из Китая, где пандемия набирает обороты. Крупнейшая вспышка коронавируса привела к весьма жестким карантинным ограничениям, например в Шанхае. Поэтому нам очень важно не ослаблять и межведомственное взаимодействие по этой теме, быть готовым к любым новым всплескам коронавируса и появлению иных опасных инфекций", - добавил он.
Медицинские работники оказывают помощь пациенту в госпитале для лечения больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
10:40Распространение коронавируса
Мурашко заявил о подготовке к новой волне коронавируса
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала