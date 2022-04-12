https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783161040.html

Медведев назвал ситуацию с COVID-19 в России "спокойной, но не стерильной"

Медведев назвал ситуацию с COVID-19 в России "спокойной, но не стерильной" - РИА Новости, 12.04.2022

Медведев назвал ситуацию с COVID-19 в России "спокойной, но не стерильной"

Ситуация с распространением коронавируса в России относительно спокойна, но еще не стерильна, поэтому нужно быть готовым к всплескам, заявил зампред совбеза РФ... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:01

2022-04-12T17:01

2022-04-12T17:32

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

дмитрий медведев

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в России относительно спокойна, но еще не стерильна, поэтому нужно быть готовым к всплескам, заявил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев."У нас сейчас ситуация относительно успокоилась, хотя она все равно не является стерильной или безопасной абсолютно. но это связано с целым рядом процессов, которые предстоит проанализировать и осознать. Во многих государствах снимаются санитарно-эпидемиологические ограничения, в том числе, для туристов, но вирус по понятным причинам никуда не исчез", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.Он обратил внимание на ситуацию в Китае."Есть весьма тревожные новости из Китая, где пандемия набирает обороты. Крупнейшая вспышка коронавируса привела к весьма жестким карантинным ограничениям, например в Шанхае. Поэтому нам очень важно не ослаблять и межведомственное взаимодействие по этой теме, быть готовым к любым новым всплескам коронавируса и появлению иных опасных инфекций", - добавил он.

https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783044325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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