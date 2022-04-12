17:01 12.04.2022 (обновлено: 17:32 12.04.2022)
Медведев назвал ситуацию с COVID-19 в России "спокойной, но не стерильной"
Медведев: ситуация с распространением COVID-19 в России спокойная, но пока не стерильная
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в COVID-госпитале на базе Северо-Осетинской республиканской клинической больницы во Владикавказе
Медицинский работник в COVID-госпитале на базе Северо-Осетинской республиканской клинической больницы во Владикавказе. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в России относительно спокойна, но еще не стерильна, поэтому нужно быть готовым к всплескам, заявил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"У нас сейчас ситуация относительно успокоилась, хотя она все равно не является стерильной или безопасной абсолютно. но это связано с целым рядом процессов, которые предстоит проанализировать и осознать. Во многих государствах снимаются санитарно-эпидемиологические ограничения, в том числе, для туристов, но вирус по понятным причинам никуда не исчез", - сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
Он обратил внимание на ситуацию в Китае.
"Есть весьма тревожные новости из Китая, где пандемия набирает обороты. Крупнейшая вспышка коронавируса привела к весьма жестким карантинным ограничениям, например в Шанхае. Поэтому нам очень важно не ослаблять и межведомственное взаимодействие по этой теме, быть готовым к любым новым всплескам коронавируса и появлению иных опасных инфекций", - добавил он.