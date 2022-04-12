12:04 12.04.2022 (обновлено: 12:28 12.04.2022)
За сутки в России госпитализировали 4233 заболевших COVID-19
За сутки в России выявили 10 910 новых случаев COVID-19, умер 281 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более 10,9 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, более 4,2 тысячи человек госпитализированы, умер 281 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 12 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4 233 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 204,5%", — говорится в сообщении. Также сообщается, что за сутки выздоровел 31 271 человек, или на 16,88% больше, чем 11 апреля. Рост числа госпитализаций отмечается в 82 регионах, снижение — в двух, ситуация осталась без изменений в одном регионе.
"Выявлено 10 910 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 281 человек", — говорится в сообщении.
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