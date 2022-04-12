https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783070342.html

За сутки в России госпитализировали 4233 заболевших COVID-19

За сутки в России госпитализировали 4233 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 12.04.2022

За сутки в России госпитализировали 4233 заболевших COVID-19

Более 10,9 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, более 4,2 тысячи человек госпитализированы, умер 281 человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:04

2022-04-12T12:04

2022-04-12T12:28

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общество

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россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более 10,9 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, более 4,2 тысячи человек госпитализированы, умер 281 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 12 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4 233 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 204,5%", — говорится в сообщении. Также сообщается, что за сутки выздоровел 31 271 человек, или на 16,88% больше, чем 11 апреля. Рост числа госпитализаций отмечается в 82 регионах, снижение — в двух, ситуация осталась без изменений в одном регионе. "Выявлено 10 910 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 281 человек", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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