https://ria.ru/20220412/kooperativy-1783039270.html

Артамонов предлагает объединить личные подсобные хозяйства в кооперативы

Артамонов предлагает объединить личные подсобные хозяйства в кооперативы - РИА Новости, 12.04.2022

Артамонов предлагает объединить личные подсобные хозяйства в кооперативы

С предложением объединения личных подсобных хозяйств в кооперативы выступил глава Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:15

2022-04-12T10:15

2022-04-12T10:15

липецкая область

экономика

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 12 апр – РИА Новости. С предложением объединения личных подсобных хозяйств в кооперативы выступил глава Липецкой области Игорь Артамонов.По сообщению пресс-службы областной администрации, глава региона обсудил вопросы развития потребительской кооперации со своими заместителями Сергеем Курбатовым, Ольгой Белоглазовой, Игорем Кремневым и начальником управления сельского хозяйства Олегом Долгих."Участники встречи оценили состояние, перспективы развития кооперативного движения, а также готовность личных подсобных хозяйств производить сельхозпродукцию на реализацию в больших объемах", - говорится в сообщении пресс-службы."Необходимо проработать возможность объединения личных подсобных хозяйств в кооперативы. Собрав вместе большой объем товара, они могут организовать крупные поставки в бюджетные организации, региональные и федеральные торговые сети", - сказал Артамонов.По его словам управление социальной политики разработало решения по поддержке фермеров. Личные подсобные хозяйства могут получить соцконтракт на разведение КРС, кроликов, птиц, развитие овцеводства, выращивание лука, чеснока, садовой земляники. Решения постоянно актуализируются с учетом текущей ситуации. Среди первоочередных направлений работы участники встречи обозначили увеличение объемов производства сельхозпродукции и создание условий для ее сбыта.

https://ria.ru/20220302/artamonov-1776083371.html

https://ria.ru/20220411/posevnaya-1782932252.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, липецкая область, игорь артамонов