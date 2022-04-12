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Артамонов предлагает объединить личные подсобные хозяйства в кооперативы - РИА Новости, 12.04.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220412/kooperativy-1783039270.html
Артамонов предлагает объединить личные подсобные хозяйства в кооперативы
Артамонов предлагает объединить личные подсобные хозяйства в кооперативы - РИА Новости, 12.04.2022
Артамонов предлагает объединить личные подсобные хозяйства в кооперативы
С предложением объединения личных подсобных хозяйств в кооперативы выступил глава Липецкой области Игорь Артамонов. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:15
2022-04-12T10:15
липецкая область
экономика
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 апр – РИА Новости. С предложением объединения личных подсобных хозяйств в кооперативы выступил глава Липецкой области Игорь Артамонов.По сообщению пресс-службы областной администрации, глава региона обсудил вопросы развития потребительской кооперации со своими заместителями Сергеем Курбатовым, Ольгой Белоглазовой, Игорем Кремневым и начальником управления сельского хозяйства Олегом Долгих."Участники встречи оценили состояние, перспективы развития кооперативного движения, а также готовность личных подсобных хозяйств производить сельхозпродукцию на реализацию в больших объемах", - говорится в сообщении пресс-службы."Необходимо проработать возможность объединения личных подсобных хозяйств в кооперативы. Собрав вместе большой объем товара, они могут организовать крупные поставки в бюджетные организации, региональные и федеральные торговые сети", - сказал Артамонов.По его словам управление социальной политики разработало решения по поддержке фермеров. Личные подсобные хозяйства могут получить соцконтракт на разведение КРС, кроликов, птиц, развитие овцеводства, выращивание лука, чеснока, садовой земляники. Решения постоянно актуализируются с учетом текущей ситуации. Среди первоочередных направлений работы участники встречи обозначили увеличение объемов производства сельхозпродукции и создание условий для ее сбыта.
https://ria.ru/20220302/artamonov-1776083371.html
https://ria.ru/20220411/posevnaya-1782932252.html
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экономика, липецкая область, игорь артамонов
10:15 12.04.2022
 
Артамонов предлагает объединить личные подсобные хозяйства в кооперативы

Глава Липецкой области Артамонов предлагает объединить ЛПХ в кооперативы

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 12 апр – РИА Новости. С предложением объединения личных подсобных хозяйств в кооперативы выступил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
По сообщению пресс-службы областной администрации, глава региона обсудил вопросы развития потребительской кооперации со своими заместителями Сергеем Курбатовым, Ольгой Белоглазовой, Игорем Кремневым и начальником управления сельского хозяйства Олегом Долгих.
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"Участники встречи оценили состояние, перспективы развития кооперативного движения, а также готовность личных подсобных хозяйств производить сельхозпродукцию на реализацию в больших объемах", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Необходимо проработать возможность объединения личных подсобных хозяйств в кооперативы. Собрав вместе большой объем товара, они могут организовать крупные поставки в бюджетные организации, региональные и федеральные торговые сети", - сказал Артамонов.
По его словам управление социальной политики разработало решения по поддержке фермеров. Личные подсобные хозяйства могут получить соцконтракт на разведение КРС, кроликов, птиц, развитие овцеводства, выращивание лука, чеснока, садовой земляники. Решения постоянно актуализируются с учетом текущей ситуации. Среди первоочередных направлений работы участники встречи обозначили увеличение объемов производства сельхозпродукции и создание условий для ее сбыта.
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Липецкая областьЭкономикаЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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