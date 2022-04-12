https://ria.ru/20220412/konkurs-1783181367.html

РФРИТ объявляет конкурсный отбор экспертов

РФРИТ объявляет конкурсный отбор экспертов - РИА Новости, 12.04.2022

РФРИТ объявляет конкурсный отбор экспертов

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) приглашает кандидатов для участия в конкурсном отборе на должности специалистов нового экспертного... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T18:25

2022-04-12T18:25

2022-04-12T18:27

общество

максим паршин

россия

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) приглашает кандидатов для участия в конкурсном отборе на должности специалистов нового экспертного департамента, сообщили в пресс-службе фонда.Отмечается, что в их задачи войдет аналитическая оценка проектов, претендующих на грантовую поддержку, взаимодействие с экспертными организациями, а также консультирование компаний для участия в конкурсных отборах.Кандидаты на должности экспертов должны соответствовать не менее чем трем из пяти критериев отбора.По словам замглавы Минцифры России Максима Паршина, министерство проводит последовательную работу, для того чтобы сделать инструмент грантовой поддержки эффективным и востребованным."Доля финансового участия компании в проекте снижена с 50 до 20%, максимальная сумма гранта увеличена до 500 миллионов рублей, меняются конкурсные процедуры – уже сейчас можно подать предварительную заявку на грант на портале госуслуг. Следующая задача – привлечь к оценке проектов квалифицированных и авторитетных в отрасли экспертов", – сообщил Паршин.В этом году на грантовую поддержку РФРИТ дополнительно выделено более 10 миллиардов рублей, общая сумма составляет 15,3 миллиарда рублей.Российский фонд развития информационных технологий – оператор государственных мер поддержки Минцифры России. Гранты на разработку и внедрение российских ИТ-решений выделяются в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

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общество, максим паршин, россия