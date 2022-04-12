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РФРИТ объявляет конкурсный отбор экспертов
РФРИТ объявляет конкурсный отбор экспертов - РИА Новости, 12.04.2022
РФРИТ объявляет конкурсный отбор экспертов
Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) приглашает кандидатов для участия в конкурсном отборе на должности специалистов нового экспертного... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:25
2022-04-12T18:25
2022-04-12T18:27
общество
максим паршин
россия
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) приглашает кандидатов для участия в конкурсном отборе на должности специалистов нового экспертного департамента, сообщили в пресс-службе фонда.Отмечается, что в их задачи войдет аналитическая оценка проектов, претендующих на грантовую поддержку, взаимодействие с экспертными организациями, а также консультирование компаний для участия в конкурсных отборах.Кандидаты на должности экспертов должны соответствовать не менее чем трем из пяти критериев отбора.По словам замглавы Минцифры России Максима Паршина, министерство проводит последовательную работу, для того чтобы сделать инструмент грантовой поддержки эффективным и востребованным."Доля финансового участия компании в проекте снижена с 50 до 20%, максимальная сумма гранта увеличена до 500 миллионов рублей, меняются конкурсные процедуры – уже сейчас можно подать предварительную заявку на грант на портале госуслуг. Следующая задача – привлечь к оценке проектов квалифицированных и авторитетных в отрасли экспертов", – сообщил Паршин.В этом году на грантовую поддержку РФРИТ дополнительно выделено более 10 миллиардов рублей, общая сумма составляет 15,3 миллиарда рублей.Российский фонд развития информационных технологий – оператор государственных мер поддержки Минцифры России. Гранты на разработку и внедрение российских ИТ-решений выделяются в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
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общество, максим паршин, россия
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) приглашает кандидатов для участия в конкурсном отборе на должности специалистов нового экспертного департамента, сообщили в пресс-службе фонда.
Отмечается, что в их задачи войдет аналитическая оценка проектов, претендующих на грантовую поддержку, взаимодействие с экспертными организациями, а также консультирование компаний для участия в конкурсных отборах.
Кандидаты на должности экспертов должны соответствовать не менее чем трем из пяти критериев отбора.
"В частности, иметь опыт работы от трех лет на руководящих должностях в высокотехнологичных компаниях или опыт внедрения решений в области приоритетных направлений поддержки фонда, обладать ученой степенью, состоять в отраслевых ассоциациях. Резюме для участия в конкурсном отборе можно направить на почту: it.expert@rfrit.ru", – рассказали в пресс-службе.
По словам замглавы Минцифры России Максима Паршина, министерство проводит последовательную работу, для того чтобы сделать инструмент грантовой поддержки эффективным и востребованным.
"Доля финансового участия компании в проекте снижена с 50 до 20%, максимальная сумма гранта увеличена до 500 миллионов рублей, меняются конкурсные процедуры – уже сейчас можно подать предварительную заявку на грант на портале госуслуг. Следующая задача – привлечь к оценке проектов квалифицированных и авторитетных в отрасли экспертов", – сообщил Паршин.
В этом году на грантовую поддержку РФРИТ дополнительно выделено более 10 миллиардов рублей, общая сумма составляет 15,3 миллиарда рублей.
"Нам важно, чтобы процедура отбора проектов на грантовую поддержку была объективной, прозрачной и верифицированной ИТ-комьюнити. Поэтому мы приняли решение усилить внутреннюю экспертизу фонда и сформировать соответствующий департамент", – отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.
Российский фонд развития информационных технологий – оператор государственных мер поддержки Минцифры России. Гранты на разработку и внедрение российских ИТ-решений выделяются в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".