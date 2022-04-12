https://ria.ru/20220412/kara-murza-1783154981.html

Суд арестовал Владимира Кара-Мурзу на 15 суток

Суд арестовал Владимира Кара-Мурзу на 15 суток - РИА Новости, 12.04.2022

Суд арестовал Владимира Кара-Мурзу на 15 суток

Хамовнический суд Москвы во вторник назначил оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе-младшему 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции, сообщил РИА... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:40

2022-04-12T16:40

2022-04-12T16:40

происшествия

владимир кара-мурза-младший

россия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

полиция

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы во вторник назначил оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе-младшему 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Прохоров."Суд назначил 15 суток. Будем обжаловать", - сказал адвокат.Суд признал Кара-Мурзу-младшего виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции". Пятнадцать суток ареста - это максимальная санкция за данное нарушение.Накануне Кара-Мурзу задержали около его дома и оставили на ночь в ОВД "Хамовники". Согласно протоколу, он "при виде сотрудников полиции повёл себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться".А при задержании оппозиционер "оказал активное сопротивление", отказавшись предъявить документы и проследовать в служебный автомобиль, заявляют в МВД.Адвокат настаивает, что Кара-Мурзу уже ждали во дворе дома в припаркованном заранее полицейском автобусе и при выходе из машины незамедлительно задержали.Владимир Кара-Мурза-младший – видный участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных демократических форумов в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).В 2015 и в 2017 году Кара-Мурзу-младшего госпитализировали в Москве с симптомами отравления неизвестным веществом. Издания Bellingcat* и The Insider*, которые российские власти связывали с зарубежными спецслужбами и недавно признали СМИ-иноагентами, впоследствии писали, что Кара-Мурзу-младшего якобы могли отравить российские спецслужбы.Кара-Мурза-младший добивался в России возбуждения уголовного дела о покушении на убийство в связи с отравлениями. О возбуждении дела на текущий момент не сообщалось.* Организация признана в России иностранным агентом

https://ria.ru/20220401/ponasenkov-1781400620.html

https://ria.ru/20220323/rassledovanie-1779548603.html

https://ria.ru/20220112/serbiya-1767536048.html

россия

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, владимир кара-мурза-младший, россия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция