https://ria.ru/20220412/kalibr-1783056090.html
Минобороны показало пуски "Калибров" из Черного моря по объектам на Украине
Минобороны показало пуски "Калибров" из Черного моря по объектам на Украине - РИА Новости, 12.04.2022
Минобороны показало пуски "Калибров" из Черного моря по объектам на Украине
Министерство обороны России опубликовало во вторник видео пусков крылатых ракет "Калибр" с малого ракетного корабля по объектам военной инфраструктуры Украины. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:25
2022-04-12T11:25
2022-04-12T11:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало во вторник видео пусков крылатых ракет "Калибр" с малого ракетного корабля по объектам военной инфраструктуры Украины.На видеоролике продолжительностью 16 секунд показывается, как несколько "Калибров" взлетают в воздух из корабельной пусковой установки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/bezopasnost-1782651592.html
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Пуск ракет "Калибр" с корабля по военной инфраструктуре на Украине. Минобороны РФ
Минобороны России публикует кадры пуска крылатых ракет "Калибр" с корабля по военной инфраструктуре на Украине
2022-04-12T11:25
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
Минобороны показало пуски "Калибров" из Черного моря по объектам на Украине
Минобороны показало пуски крылатых ракет "Калибр" из Черного моря по объектам на Украине