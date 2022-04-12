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Житель Севастополя, избивший пенсионера за букву Z на машине, признал вину - РИА Новости, 12.04.2022
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Житель Севастополя, избивший пенсионера за букву Z на машине, признал вину
Житель Севастополя, избивший пенсионера за букву Z на машине, признал вину - РИА Новости, 12.04.2022
Житель Севастополя, избивший пенсионера за букву Z на машине, признал вину
Задержанный за нападение на пенсионера за букву Z на его автомобиле севастополец признал вину и компенсировал моральный ущерб, уголовное дело направлено в суд,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:38
2022-04-12T11:38
происшествия
россия
севастополь
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Задержанный за нападение на пенсионера за букву Z на его автомобиле севастополец признал вину и компенсировал моральный ущерб, уголовное дело направлено в суд, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Крыму и Севастополю.Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Севастополе пенсионера избили за букву Z на автомобиле. Пожилой мужчина был доставлен в больницу с травмами и вывихом ноги. Сотрудники МВД и ФСБ установили личность напавшего жителя Севастополя, он был задержан."Свою вину обвиняемый признал в полном объеме, в совершенном преступлении раскаялся, возместив моральный ущерб потерпевшей стороне на сумму в 140 тысяч рублей", - сообщило СУСК. Он обвиняется в причинении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, совершенных по мотивам политической ненависти и вражды (ст. 116 УК РФ).Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве.Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Z - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в демилитаризации и денацификации соседней страны.
https://ria.ru/20220406/arest-1782181392.html
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происшествия, россия, севастополь, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
11:38 12.04.2022
 
Житель Севастополя, избивший пенсионера за букву Z на машине, признал вину

Житель Севастополя, задержанный за избиение пенсионера за букву Z на машине, признал вину

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Задержанный за нападение на пенсионера за букву Z на его автомобиле севастополец признал вину и компенсировал моральный ущерб, уголовное дело направлено в суд, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Крыму и Севастополю.
Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Севастополе пенсионера избили за букву Z на автомобиле. Пожилой мужчина был доставлен в больницу с травмами и вывихом ноги. Сотрудники МВД и ФСБ установили личность напавшего жителя Севастополя, он был задержан.
Буквы Z на автомобилях - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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В Севастополе арестовали мужчин, прокалывавших шины автомобилей с буквой Z
"Свою вину обвиняемый признал в полном объеме, в совершенном преступлении раскаялся, возместив моральный ущерб потерпевшей стороне на сумму в 140 тысяч рублей", - сообщило СУСК. Он обвиняется в причинении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, совершенных по мотивам политической ненависти и вражды (ст. 116 УК РФ).
Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве.
Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Z - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в демилитаризации и денацификации соседней страны.
Момент повреждения световой инсталляции в Костроме. Кадр видео
5 апреля, 11:19
В Костроме задержали москвича, повредившего инсталляцию в виде буквы Z
 
ПроисшествияРоссияСевастопольУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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