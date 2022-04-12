https://ria.ru/20220412/izbienie-1783062844.html

Житель Севастополя, избивший пенсионера за букву Z на машине, признал вину

Житель Севастополя, избивший пенсионера за букву Z на машине, признал вину - РИА Новости, 12.04.2022

Житель Севастополя, избивший пенсионера за букву Z на машине, признал вину

Задержанный за нападение на пенсионера за букву Z на его автомобиле севастополец признал вину и компенсировал моральный ущерб, уголовное дело направлено в суд,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:38

2022-04-12T11:38

2022-04-12T11:38

происшествия

россия

севастополь

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Задержанный за нападение на пенсионера за букву Z на его автомобиле севастополец признал вину и компенсировал моральный ущерб, уголовное дело направлено в суд, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Крыму и Севастополю.Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в Севастополе пенсионера избили за букву Z на автомобиле. Пожилой мужчина был доставлен в больницу с травмами и вывихом ноги. Сотрудники МВД и ФСБ установили личность напавшего жителя Севастополя, он был задержан."Свою вину обвиняемый признал в полном объеме, в совершенном преступлении раскаялся, возместив моральный ущерб потерпевшей стороне на сумму в 140 тысяч рублей", - сообщило СУСК. Он обвиняется в причинении побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, совершенных по мотивам политической ненависти и вражды (ст. 116 УК РФ).Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве.Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Z - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в демилитаризации и денацификации соседней страны.

https://ria.ru/20220406/arest-1782181392.html

https://ria.ru/20220405/kostroma-1781844165.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, россия, севастополь, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)