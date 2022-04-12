https://ria.ru/20220412/inflyatsiya-1783135085.html
В США годовая инфляция достигла максимума с 1981 года
В США годовая инфляция достигла максимума с 1981 года - РИА Новости, 12.04.2022
В США годовая инфляция достигла максимума с 1981 года
Потребительские цены в США по итогам марта выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 7,9% месяцем ранее, только за март они прибавили 1,2%, сообщается... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:42
2022-04-12T15:42
2022-04-12T15:47
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Потребительские цены в США по итогам марта выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 7,9% месяцем ранее, только за март они прибавили 1,2%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.Годовой показатель достиг рекорда с декабря 1981 года.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX ожидали ускорения годового показателя до 8,4%. Месячный показатель совпал с прогнозом.При этом базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении ускорилась до 6,5% с 6,4% месяцем ранее, в месячном - замедлилась до 0,3% с 0,5%.Цены на продовольствие в США в марте поднялись на 1%, на энергоносители - на 18,1%. За год продукты питания подорожали на 8,8%, а энергоносители - на 48%.
https://ria.ru/20220412/benzin-1783037661.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, экономика, сша
15:42 12.04.2022 (обновлено: 15:47 12.04.2022)
В США годовая инфляция достигла максимума с 1981 года
В США годовая инфляция ускорилась до 8,5 процента, достигнув максимума с 1981 года
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Потребительские цены в США по итогам марта выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 7,9% месяцем ранее, только за март они прибавили 1,2%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
Годовой показатель достиг рекорда с декабря 1981 года.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX ожидали ускорения годового показателя до 8,4%. Месячный показатель совпал с прогнозом.
При этом базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении ускорилась до 6,5% с 6,4% месяцем ранее, в месячном - замедлилась до 0,3% с 0,5%.
Цены на продовольствие в США в марте поднялись на 1%, на энергоносители - на 18,1%. За год продукты питания подорожали на 8,8%, а энергоносители - на 48%.