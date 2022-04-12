https://ria.ru/20220412/inflyatsiya-1783028881.html

Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда

Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда - РИА Новости, 12.04.2022

Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда

Инфляция в Германии по итогам марта в годовом выражении, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T09:09

2022-04-12T09:09

2022-04-12T09:20

германия

destatis

в мире

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам марта в годовом выражении, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis. Самый высокий уровень годовой инфляции в Германии ранее наблюдался в марте-мае 1992 года - показатель тогда составлял 6,2%. Показатель совпал с предварительной оценкой и прогнозам аналитиков, опрошенных порталом Daily FX.В марте потребительские цены в Германии выросли на 2,5%, как и показывала предварительная оценка.При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, за год ускорили рост до 7,6% с 5,5% месяцем ранее, а за март выросли на 2,5% против 0,9% месяцем ранее. Показатели полностью совпали с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.

https://ria.ru/20220412/inflyatsiya-1783024929.html

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