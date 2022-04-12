https://ria.ru/20220412/inflyatsiya-1783028881.html
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда - РИА Новости, 12.04.2022
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда
Инфляция в Германии по итогам марта в годовом выражении, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T09:09
2022-04-12T09:09
2022-04-12T09:20
германия
destatis
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141556/45/1415564502_0:234:2811:1815_1920x0_80_0_0_42bca5179e42a18234e9d6452156db12.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам марта в годовом выражении, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis. Самый высокий уровень годовой инфляции в Германии ранее наблюдался в марте-мае 1992 года - показатель тогда составлял 6,2%. Показатель совпал с предварительной оценкой и прогнозам аналитиков, опрошенных порталом Daily FX.В марте потребительские цены в Германии выросли на 2,5%, как и показывала предварительная оценка.При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, за год ускорили рост до 7,6% с 5,5% месяцем ранее, а за март выросли на 2,5% против 0,9% месяцем ранее. Показатели полностью совпали с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.
https://ria.ru/20220412/inflyatsiya-1783024929.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141556/45/1415564502_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_779afcdd0cc247829f51ba06e973db88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, destatis, в мире
09:09 12.04.2022 (обновлено: 09:20 12.04.2022)
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда
Годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда в 7,3 процента
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Инфляция в Германии по итогам марта в годовом выражении, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis
. Самый высокий уровень годовой инфляции в Германии
ранее наблюдался в марте-мае 1992 года - показатель тогда составлял 6,2%. Показатель совпал с предварительной оценкой и прогнозам аналитиков, опрошенных порталом Daily FX.
В марте потребительские цены в Германии выросли на 2,5%, как и показывала предварительная оценка.
При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, за год ускорили рост до 7,6% с 5,5% месяцем ранее, а за март выросли на 2,5% против 0,9% месяцем ранее. Показатели полностью совпали с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.