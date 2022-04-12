https://ria.ru/20220412/gretsiya-1783203925.html
Высланные из Греции российские дипломаты вылетели спецрейсом
Высланные из Греции российские дипломаты вылетели спецрейсом - РИА Новости, 12.04.2022
Высланные из Греции российские дипломаты вылетели спецрейсом
Двенадцать российских дипломатов, которые 6 апреля были объявлены властями Греции персонами нон грата, вылетели во вторник в Россию спецрейсом. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:25
2022-04-12T20:25
2022-04-12T20:25
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АФИНЫ, 12 апр – РИА Новости. Двенадцать российских дипломатов, которые 6 апреля были объявлены властями Греции персонами нон грата, вылетели во вторник в Россию спецрейсом.Прямое авиасообщение с Грецией отсутствует в связи с введением странами Евросоюза антироссийских санкций, поэтому для вывоза дипломатов и их семей был организован специальный рейс.В международном афинском аэропорту их провожали посол России в Греции Андрей Маслов и многие коллеги.МИД Греции 6 апреля 2022 года пригласил посла РФ Маслова и проинформировал его о решении Афин объявить персонами нон грата 12 сотрудников посольства и генерального консульства в Салониках. Посольство России выразило решительный протест против такого безосновательного конфронтационного шага.МИД России заявил, что "истинная цель авторов безосновательного решения о высылке из страны наших сотрудников заключается в том, чтобы посеять рознь между российским и греческим народами". В МИД РФ подчеркнули, что "последствия враждебной акции целиком остаются на совести Афин, примем ответные меры".
https://ria.ru/20220407/skandal-1782298710.html
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в мире, андрей маслов, россия, греция, афины, евросоюз, мид греции
Высланные из Греции российские дипломаты вылетели спецрейсом
Двенадцать высланных из Греции российских дипломатов вылетели спецрейсом в Россию